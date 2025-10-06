Кръговите движения – задръствания и нерви. Защо не детелини?

Време е да се помисли за винетки в София и големите градове

Когато построиха многолентовото движение по голяма част от околовръстния път, се появиха немалко кръгови движения. Например по бул. “Черни връх” от мол “Парадайс” към Драгалевци при пресичането му с околовръстния път беше построен пътен възел на две нива. Но вместо там окончателно да се реши въпросът с пресичането, като се направят детелини, които да отпушат движението, бе направено кръгово движение.

И елате да видите какви са задръстванията в часовете пик сутрин и вечер! Един от големите проблеми при изграждането на кръгови движения е, че

радиусът им е толкова малък, че колите не могат да наберат скорост

и включването им в тях съществено се затруднява. Типичен пример е кръговото движение на бул. “Черни връх” и околовръстното. През почти целия ден там има задръстване, а в пик часовете е страшно.

Проблемни в това отношение са и други части на столицата. Катастрофи на кръговото движение на “Руски паметник” често са причина за задръствания. Проблемно е кръговото движение на Сточна гара, също - на телевизионната кула.

Кръговото в “Люлин” е рекордьор по катастрофи

- между 3 и 6 дневно, както заяви Надежда Дойчева, администратор на фейсбук групата “Катастрофи в София”. По думите ѝ мястото вече е популярно като “Разрушителя”. Кръгът е изпълнен зле, защото е с обратен вираж и не дава възможност колите да навлизат в него с по-ниска скорост.

Кръговото движение на 4-ти километър вероятно ще бъде облекчено, ако се отдели лента за завиващите надясно, без да влизат в кръговото.

В част от кръговите в определени часове катастрофите могат да бъдат сериозно намалени, а движението облекчено с използването на светофар.

В другите големите градове също има сериозни проблеми с кръгови движения и зле направени кръстовища. Кръговото на Водната палата в Пловдив вапример е знаково - там минават над

3500 коли за час в най-голямото натоварване

Проблемни в Пловдив са и кръговото на булевардите “Санкт Петербург” и “Освобождение”. В кръговото кръстовище на ул. “Богомил” с “Петко Д. Петков” има задръстване и заради училище в натоварените часове. Проблемно е и кръговото на “Скобелева майка”.

Във Варна задръствания се получават на кръговото на “Цар Освободител”, по което минава основното трасе на новия бул. “Васил Левски”. Проблемни са голямото кръгово - бул. “Левски” и бул. “Осми приморски полк” и др.

В Бургас нещата са по-добре. Трафикът обаче е тежък например на кръговото до х-л “Фаворит”, на “Трапезица”, на хотел “Мираж” и др.

Когато в един голям град се строят пътни артерии, често се решава да се спестят малко пари и на натоварени кръстовища се строят кръгови движения. Защото за пътен възел на две нива – тип детелина има изисквания къде да минат детелините и понякога се налага отчуждаване. Да,

пътният възел тип “детелина” е около 15 пъти по-скъп

от едно кръгово, но само от премахването на забавянето на движението и от спестяването на допълнителния разход на гориво инвестицията се избива за 7 г. В бизнеса е суперпостижение да се избие една инвестиция за такъв срок. А тук не броим нервите и катастрофите.

Проблемът е, че парите се спестяват на гражданите и фирмите, а не на инвеститора – съответната община или държавата. Най-справедливо обаче е инвестициите да са от тези, които ползват пътните съоръжения, а не от всички.

В този смисъл е време да се помисли дали срещу конкретни ангажименти за подобряване на движението в големите градове да не се въведат винетки. За София си заслужава да се помисли за въвеждане на толсистема. Тя би била и най-справедлива, защото

не е правилно като караш 1 път седмично, да плащаш колкото ако си зад волана всеки ден

Срещу много малко пари от един шофьор може да се направят големи инвестиции за подобряване на движението в града. Проучванията показват, че кръгово с малък радиус не облекчава качествено движението в сравнение с един интелигентно поставен и настроен светофар.