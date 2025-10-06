Как да управляваш парите си, влиза в клас - това е добре!

Добре е, че понятия като труд, доход, разход, заплата, бюджет, стока, услуга, цени, личен и семеен бюджет, спестявания влизат в часовете през различни учебни предмети. Защото училището не може да остане безучастно пред масовите примери за финансова неграмотност. Последни статистики показват, че млади до 25 г. пълнят многохилядната група на теглещи бързи кредити, които после избягват да върнат и стигат до дела и съдебни изпълнители. Не са добри и практиките с многото кредити на 30-годишни, които заплатата им покрива, но не и издръжката на живота им. В тези времена малкият човек трябва да знае освен да събира и изважда и как да управлява джобните си. Оттам се започва, за да може да проходи след време със собствен бизнес. Затова е похвално, че министерството на образованието взема мерки за вкарването на финансовата грамотност в училище чрез национални програми, проекти, състезания, викторини, уебинари, лаборатории, лагери, театри. По-добре късно, отколкото никога.

