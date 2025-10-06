ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21438459 www.24chasa.bg

Как да управляваш парите си, влиза в клас - това е добре!

1260
МОН вкарва уроци по финансова грамотност през различни учебни предмети в средното училище. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Добре е, че понятия като труд, доход, разход, заплата, бюджет, стока, услуга, цени, личен и семеен бюджет, спестявания влизат в часовете през различни учебни предмети. Защото училището не може да остане безучастно пред масовите примери за финансова неграмотност. Последни статистики показват, че млади до 25 г. пълнят многохилядната група на теглещи бързи кредити, които после избягват да върнат и стигат до дела и съдебни изпълнители. Не са добри и практиките с многото кредити на 30-годишни, които заплатата им покрива, но не и издръжката на живота им. В тези времена малкият човек трябва да знае освен да събира и изважда и как да управлява джобните си. Оттам се започва, за да може да проходи след време със собствен бизнес. Затова е похвално, че министерството на образованието взема мерки за вкарването на финансовата грамотност в училище чрез национални програми, проекти, състезания, викторини, уебинари, лаборатории, лагери, театри. По-добре късно, отколкото никога.

Повече по темата четете тук.

МОН вкарва уроци по финансова грамотност през различни учебни предмети в средното училище. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)