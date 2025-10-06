Функционалната неграмотност, липса на семейно възпитание, нулев самоконтрол, отсъстващо образование във финанси комбинирани с най, най-вредните ТВ реклами - тези за бързите кредити!

Да си представим цяла Стара Загора да е длъжник от първия до последния човек!

"Взимаш си парите и си харчиш!" е едно от най-отвратителните послания от ТВ екрана. Но се върти постоянно във всевъзможни форми. И някой мисли, че фланелките на играчите по волейбол са проблем?

Досега още не съм видяла всенародни протести срещу фирмите за бързи кредити, макар те да са още по-достъпни и широко отворени за шарани, отколкото хазартът.

На базата на своя опит ще кажа, че възпитанието във финанси с моята дъщеря започнах когато тя беше на 8. Връчих й месечен бюджет от 10 лева. На първия месец го опука за 4 дни. Обясних, че до следващия месец друго няма. И тъй като аз правя сандвичи за училище, не се налага да харчи за закуски.

На следващия месец била на екскурзия от класа и ми обясни, че дължа 4 лв. на госпожата (тоест беше похарчила 14 лв). Дадох ги, а на следващия месец тя получи 6 лева.

Изплака по колко лева давали на другите деца, че им давали и още. И тогава аз казах: "Маме, цял живот парите няма да ти стигат. Ако имаш 100 лева, ще ти трябват 500. Ако разполагаш с 1000, вероятно ще ти трябват 10 хиляди. Ако имаш милион - ще ти трябват 20 милиона. Затова свикни да се справяш с каквото имаш, а ако искаш повече ще учиш така, че един ден да си ги изкарваш!"

След това всеки месец двете сядахме заедно, за да изготвя бюджета за месеца. Показвах какви са задължителните разходи, какво отделям за нейните занимания и показвах какво е останало. На 11 годинки направих безлимитни копия на кредитната и дебитната си карта и казах, че ще ги ползва по свое усмотрение. Никога не злоупотреби с нито един лев от тях.

От 13 години нататък през лятната ваканция изкарваше собствени пари. В 12 клас месечният й бюджет беше 80 лв. плюс всичко, което тя сама изкара, когато работеше през ваканциите.

Абсолютно всяко дете може да бъде възпитано във финансова дисциплина и от цяла Стара Загора, броят на закъсалите младежи да бъде сведен до едно голямо село. Но за целта е нужно семейство и практически полезни уроци в училище. Да наречем предмета "Финансови добродетели" .

(От фейсбук)