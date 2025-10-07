"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският боклук е гражданска кауза — всеки може да помогне

Идеята е проста: генерирайте по-малко отпадъци. Това спестява пари, прави града по-чист и освобождава ресурси за градини, детски градини, градски транспорт и култура. Конкретни стъпки:

1. Планирайте пазаруването. Около 1/3 от храната се изхвърля. Добро планиране намалява разхищението и разходите ви.

2. Снабдете се с компостер. Органичните отпадъци (включително остатъчна храна и кухненски отпадъци) стават тор за градината или цветята.

3. Използвайте многократно торбички и опаковки. Купувайте насипни стоки, избягвайте пакетирани продукти - така ще намалите пластмасата и опаковъчните отпадъци.

4. Пийте чешмяна вода. Водата в София е с много добро качество. Ако се притеснявате, използвайте кана или бутилка с филтър - спестявате пластмасови бутилки и пари.

5. Събирайте разделно. Сортирайте хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал и ги изхвърляйте в предназначените контейнери - това намалява обема на смесения отпадък и улеснява общинската система за рециклиране. Използвайте и депозитната система на Lidl.

6. Избирайте неопаковани продукти. Например твърд сапун вместо течен, плодове и зеленчуци на килограм вместо индивидуално опаковани.

7. Съхранявайте годни за рециклиране материали. Хартия, картон, дървени отпадъци и други, които не се събират веднага - приберете в мазето или тавана. Те могат да бъдат предадени като вторични суровини по-късно.

8. Отложете ненужни ремонти и покупки. Ако не е спешно, почакайте с подмяна на мебели, за да не изхвърляте старите; малко търпение често намалява отпадъците.

9. Документирайте и сигнализирайте незаконно изхвърляне. Ако видите организирано или умишлено замърсяване, заснемете доказателства и подайте сигнал до общинската дирекция или полицията. Разпространете заснетото, дайте координати и допълнителна информация.

10. Споделяйте и ангажирайте общността. Споделете във ФБ. Съберете допълнителни идеи, разпечатайте ги и ги разпространете в блока — на входа или в пощенските кутии на комшиите. Малките промени от мнозина дават голям ефект.

Тази битка може да бъде спечелена. По-малко отпадъци означава по-ниски сметки за софиянци, по-чист град и повече средства за зелени площи, социални услуги и култура. Заедно софиянци могат да намалят замърсяването и да направят София по-гостоприемна и подредена. И да спестят много пари.

(От фейсбук)