Институциите целенасочено не правят нищо за боклука на София

Столична община е подготвила кратки упътвания за сметосъбирането през следващите дни.

В това време да благодарим на институциите, които целенасочено не правят нищо:

- МВР - не си дава труд да разследва кой запали камионите на турската фирма, която искаше да участва в търга за сметоизвозване;

- прокуратурата - отказва да образува разследване по темата;

- МОСВ - не дава информация защо внезапно е отнела лиценза на друга чужда фирма за сметоизвозване, точно преди да участва в търга;

- АОП - все още не дава информация защо целенасочено забави процедурата с повече от два месеца, след като по закон има само две седмици;

- КЗК - не разследва подозренията за картел сред предишните сметосъбирачи в София, които очевидно играят координирано;

- СДВР - не противодейства на организираните банди за стоварване на нерегламентиран боклук до кофите на Люлин и Красно село.

Никоя от тях не поема отговорност за действията или бездействието си. Но пък оставят усещане за съвместни действия. Сякаш тези няколко институции действат заедно срещу софиянци. И не им пука.

Трябва да се каже, че политическите сили от новото герб-мнозинство в Столичната община вместо да помагат за решаването на кризата, активно пречат и злорадстват над проблемите. С което целенасочено заемат страната на мафията и предават хората, включително и собствените си избиратели.

Мафията срещу хората. Вие избирате.

От Фейсбук.