Ремонт на магистралата? Търпение, тука е така

Оставам безмълвна!

ПЪЛНО СПИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ЕДИНСТВЕНАТА ЦЯЛА МАГИСТАЛА В ДЪРЖАВАТА на етапи от по 45 минути и то през няколко часа?!

ВИЕ НОРМАЛНИ ЛИ СТЕ?

Нито един гражданин на България на възраст до 60 години не помни НИТО едно пътуване по пишман магистралата "Хемус" без ремонт по същестувуващото трасе. Само преди три дни тържествено бяха обявени НОВИ ДЕСЕТ километра от адската ламя-гълтач на несметни пари "Хемус".

А сега РЕМОНТ - РЕМОНТ, БЕЕЕЕ - и затваряне на едната посока на цяла магистрала за по 45 минути и с пожелание за ТЪРПЕНИЕ? Сериозно!

Нито едно проклятие не е достатъчно изчерпателно!

Това лято пътувахме с кола до Австрия. Ремонти, ремонти, ремонти. Но на нито едно място не влязохме в тапа, просто бяха стеснени пътищата и наместо със 120, се движехме с 80.

Шофирах из Чехия по време на мащабни ремонти - ами просто се движехме по магистрала с ремонти, без да спрем нито веднъж.

В Мексико преминах магистрала от 300 км. ИЗЦЯЛО в ремонт от двете страни и средната ми скорост беше 110 км/ч, така, както с десетки километри се движехме само в една лента - но каква организация на движението! - тук това и след 200 години няма да го можем.

Какви са тези държави? Какви са тези управници? Какви са тези строителни фирми! Какви са техните пътни експерти?!

Но нали си знаем: ТУКА Е ТАКА. Точка.