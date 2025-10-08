ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Православен календар за 8 октомври, вижте кой има ...

Само в "24 часа" на 8 октомври: Как програмираха трагедията в Елените

Само в "24 часа" на 8 октомври четете: 

Предлагаме на Брюксел: 50% бедни съседи и санирането на блока ще е безплатно

Минаваш пак курс за първа помощ, ако ти вземат книжката за нарушения

Милен Велчев: Ако не се намери смелост за контрол върху ръста на доходите, ще се наложи да се замразят, а не дай боже - и да се намалят пенсиите

Адвокатът на Арабаджиеви Васил Главчев: Ветко няма нищо общо с Елените, бил е само директор

Ветко и Маринела - торпедата на прехода, нямали общо с Елените, само го приватизирали

Как програмираха трагедията в Елените

Исканията на "Хамас" заплашват с разпад преговорите по плана на Тръмп

Нови данъци и осигуровки от 2027-а

Вижте първите страници на "24 часа" от 8 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

