Исканията на “Хамас” заплашват с разпад преговорите по плана на Тръмп

Може да се стигне и до ескалация на конфликта

Израелски военни обсъждат как да пренесат ливанския модел в Ивицата Газа след споразумението за прекратяване на огъня. Те разглеждат спорадичните бомбардировки на армията през последните 24 часа въпреки инструкциите за прекратяване на огъня като отговор на заплахите за живота на израелските войници, но в същото време ги смятат и като началото на прилагането на ливанския модел.

В Ливан израелската авиация почти ежедневно атакува позиции, складове и бойци на “Хизбула”, въпреки подписването на споразумение за примирие между двете държави.

Замир: Войната все още не е приключила

Началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир отбеляза, че е настъпила промяна в оперативното положение, но все още не е взето решение за пълно прекратяване на огъня. Той направи обиколка на най-западната точка на оста Нецарим и участва в изненадваща маневра, симулираща атака срещу армейска позиция. Там обяви, че предизвикателството днес е да не се връщаме към 7 октомври 2023 г. “Ние

променяме реалността в целия Близък изток

И на всички фронтове атакуваме и унищожаваме неприятеля”, заплаши Замир, добавяйки, че ако политическите усилия се провалят, армията ще се върне към бойните действия и ще продължи да изпълнява своите мисии, като подчерта, че “сблъсъкът все още не е приключил и армията трябва да остане готова за бой по всяко време”.

Замир декларира, че дори и да бъде постигнато споразумение, “ние ще подготвим всички зони, които ще бъдат под наш пълен контрол, и ще ги поддържаме, което ще ни даде пълна оперативна гъвкавост и възможност да се върнем на всяко място, ако се наложи”.

Разоръжаване

С пристигането на делегацията за първия кръг от преговори в Кайро Нетаняху заплаши, че няма да чака 72 часа след началото на преговорите, за да осъществи освобождаването на заложниците, и че армията ще се върне. “Вторият етап, ако преговорите не срещнат пречки, ще включва разоръжаване на “Хамас”, което означава, че Ивицата Газа ще бъде освободена от оръжия чрез споразумение или с военни средства”, каза той. И още: “Не сме се отказали от останалите заложници или от постигането на целите на войната и ще върнем всички заложници, живи или мъртви, като израелската армия “ще остане дълбоко в Ивицата Газа, за да гарантира изпълнението на сделката”.

Нетаняху отбеляза, че е подложен на по-активен натиск вътре в Израел и от чужбина да прекрати войната, но повтори, че армията ще остане дълбоко в Ивицата Газа.

От своя страна израелският министър на отбраната Израел Кац обвърза споразумението за размяна на затворници с разоръжаването на “Хамас” и оставането на армията в контролираните от нея райони, като заплаши да засили обстрела, ако “Хамас” не освободи заложниците, както е предвидено в плана на американския президент Доналд Тръмп.

Кац заяви, че първата фаза от плана се очаква да започне скоро и че освобождаването на всички заложници ще стане незабавно. Той отбеляза, че армията е “в сърцето на град Газа и е готова за всякакви вероятности”.

Три спорни точки

Първата е картата за оттегляне, която е предложил президентът Тръмп. Израел изпрати писмо до Вашингтон, в което обяви намерението си да остане в три ключови места в Ивицата Газа през следващата година, предимно в оста Салах ал Дин.

Вторият въпрос е разоръжаването на “Хамас” - движението отказва да се разоръжи напълно и се стреми да запази това, което нарича “отбранителни оръжия”. Третата точка според Израел се отнася до освобождаването на заложниците. Израелски източници, запознати с хода на предварителните преговори преди първата среща на преговорните екипи, твърдят, че “Хамас” иска да обвърже освобождаването на заложниците с политическа отстъпка за властта в Газа след войната.

Канал 12 публикува подробности от посланието на Израел до Вашингтон, в което се посочва, че “след освобождаването на всички израелски заложници армията ще се оттегли от бойните зони, но ще остане в Ивицата Газа. Според плана на Тръмп армията ще се разположи на жълтата линия”. В писмото Израел допълва, че “след като чуждият контингент влезе в Ивицата Газа - операция, която според плана ще отнеме месеци - армията ще се оттегли до т.нар. червена линия, предавайки контрола на международни сили, които са под американски мандат. В последния период израелската армия ще се оттегли от Ивицата и ще бъде разположена в буферната зона с Израел.

В писмото на Израел са посочени районите, в които израелската армия възнамерява да остане:

- Буферната зона около Ивицата Газа

- Оста Филаделфия на границата с Египет

- Хълмът, познат като “Тал ал Мунтар” - район в Газа, който се издига на около 70 метра над морското равнище.

Тази верига предлага добро наблюдение и контрол върху обширни райони на север от Ивицата, включително град Газа, Шуджайя, Ал-Зайтун, Джабалия и израелски селища като Нахал Оз и Кфар Газа.

Комбинация от ливанския модел и международен надзор

Бившият началник на палестинската част в разузнавателния отдел на армията Майкъл Милщайн препоръча на вземащите решения да се прилага стратегия, подходяща за възникващата реалност, по модела на Ливан, т.е. да се отговори на всички възникващи предизвикателства въпреки примирието и да се въведе строг международен надзор с цел да се сформира ново местно правителство в Ивицата Газа, свързано с Палестинската автономна власт, която, макар и да среща трудности в упражняването на ефективна власт, е по-добра от израелско военно управление или управление на “Хамас”.

Милщайн заяви пред израелските медии, че при настоящите обстоятелства със сигурност трябва да се предвиди, че “Хамас” ще направи усилия да се превърне в “Хизбула” на Газа. Официално организацията няма да заема лидерска позиция и няма да участва в местното правителство, но ще работи зад кулисите, за да запази влиянието си в Ивицата: ще продължи да поддържа военна сила, макар и ограничена, и ще се ангажира с политическа дейност и граждански активности, което ще представлява проблем за Израел, изискващ не само внимателно наблюдение, но и задълбочено планиране как да се изкорени заплахата от “Хамас” в бъдеще. Този път по премерен начин и по инициатива на Израел може да бъде подкрепен от местен консенсус и международна легитимност – което понастоящем не съществува”. Милщайн смята, че въпреки стартирането на “пътя към споразумение”, той е изпълнен с препятствия и не е сигурно, че в крайна сметка ще завърши с успех.

“Вярно е, че интензивността на бойните действия е намаляла, но те не са спрели и ако се появят опасни атаки, особено опити за отвличане на войници, е вероятно да се стигне до бързо ескалиране на конфликта. Също така не е ясно дали двете страни ще постигнат договорености, особено по въпроса за оръжията”, казва Милщайн.

Различни анализатори са на мнение, че съществува неяснота относно механизма за прилагане на сделката. Особено в контекста на плана за освобождаване на заложниците и характера на бъдещото управлението в Газа и неговата способност да се справи с Хамас, както и бъдещата свобода на действие на Израел в Ивицата.