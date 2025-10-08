ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първа помощ - умение, което спасява живот, а не формалност за книжка

Засилени са полицейските проверки СНИМКА: КАТ/АРХИВ

Идеята шофьорите, които са останали без книжка заради нарушения, да минават пак обучение по първа помощ, е мярка, която има потенциал да спасява животи.

Когато на пътя се случи инцидент, първите минути са важни и знанието как да се спре кръвотечение например, може да се окаже решаващо.

В България шофьорите се обучават в курс по първа помощ само веднъж - когато вземат книжка. Повечето забравят наученото още преди да застанат зад волана. Сега държавата прави важна крачка и ако си допуснал грешки на пътя, заради които си останал без книжка, се дава шанс да възстановиш не само правото си да шофираш, но и умението да помогнеш.

Промяната в наредбата е малка стъпка в правилната посока към грижа и отговорност. Тя не решава всички проблеми по пътищата, но може да направи едно - да превърне страха от действие в готовност да помогнеш. А това в крайна сметка е важна част от безопасността по пътищата.

