Как програмираха трагедията в Елените

Хидротехническите съоръжения се оразмеряват с 1000-годишна вероятност за бедствие от такъв мащаб

Програмирана трагедия в резултат на безмерна алчност, лакомия и глупост. Така директорът в Университетски център за геопространствени изследвания и технологии към СУ "Климент Охридски" доц. Стелиян Димитров описа пред "24 часа – 168 истории" чудовищната ситуация в Елените. Той и колегите му, подразнени от непрофесионалните карти на района, отиват и правят прецизно заснемане с лазерна техника и 3D заснемане – цифрова фотограметрия. Благодарение на прилагането на тези два метода се получава двойно засичане, а резултатите от него са с висока точност.

На въпрос кое всъщност е изиграло ролята на бент за водната стихия, той отговори, че в по-малка степен е сметището, а основната причина се дължи на дъгообразния хотел "Негреско", който е възпирал водата по пътя към морето. Чрез снимки доц. Стелиян Димитрво опита да покаже мащаба на безотговорността, алчността и глупостта. СНИМКА: СТЕЛИЯН ДИМИТРОВ

Той е перпендикулярен на реката, докато сметището изглежда, че е заобикаляно. Самият хотел е част от капитала на "Холидей вилидж" ЕАД, а то е собственост на "Джаузин Ентърпрайсиз лимитед" - офшорка, регистрирана на Сейшелите. Според Търговския регистър собственикът е Михаил Кириаку от Кипър. През 2016 г. синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви - Вълчо, е бил член на съвета на директорите на "Холидей вилидж". В капитала е описан и аквапаркът, построен върху реката, както и редица хотели в Елените. Строителните книжа за тях все още не могат да бъдат открити. Дали хотелът и аквапаркът са основната причина за трагедията, тепърва ще се установява.

"Има специалисти, които ще се произнесат, но за мен проблемът не е само в сметището – обясни още доц. Димитров. – То е допринесло, защото тези боклуци са отломки. Заедно с това с лазерното сканиране открихме в дясното дере едно доста голямо свлачище, има го на карта и то е активно. Това също е допринесло, тъй като е сваляло материал." Според него тъй като са били под гората при поройния дъжд просто е свършил късметът на тези, които са изградили постройките там.

"Да вкараш дере с широчина 147 метра в тръба с 9 метра отвор, наистина трябва да разчиташ единствено на късмет, тъй като самото речно легло е застроено – посочи още той. - Било е удобно, че няма река, а това всъщност не е вярно, тя ще си намери път."

"Паднал е голям дъжд, това не е обикновено наводнение, в тези дерета със стръмни склонове с много дървета водата е помела всичко по пътя си - коли, отломки, 15-тонни плочи са разхвърляни като трески – обясни ученият. – В такива ситуации водата вече не е точно вода, а друг тип флуид, който е много по-плътен и вискозен. В резултат масата, скоростта, ударната сила са различни. Именно затова пораженията са много по-големи, сградите са като бомбардирани, брутално е. До това води безотговорността." Според него, ако стихията е била разпределена между 4-5 съседни водосбора, както е при Свети Влас и Емона, пораженията не биха били такива. Доц. Стелиян Димитров и колегите му направиха прецизни измервания на място. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

"Затова хидротехническите съоръжения се оразмеряват с 1000-годишна вероятност от такова бедствие, като винаги се вземат най-песимистичните сценарии – обясни той. – В случая е имало тотално несъобразяване."

Историята започва през 1970 г., когато архитект Иван Касъров от "Главпроект" проектира курортен комплекс "Козлука". Манол Пейков публикува във фейсбук какво е написал по този повод арх. Стефан Станев: "Теренът (на комплекса) и плажът са разделени от поройно дере на две части: западната е по-голяма и по-равна, а източната, непосредствено до плажа, е относително равна, а след това преминава в по-стръмен скат с благоприятно южно изложение. ... Изследван е водосборният басейн на поройното дере и с оглед на това се предвижда то да се коригира и укрепи с прагове, за да се спре влаченето на инертен материал. По този начин дерето се превръща в неразделна част и интересен елемент от парка." Целият водосбор се е изсипал в една точка. СНИМКА: 24 ЧАСА

Тоест дерето е съществувало още преди 55 години и кой знае още колко преди това. Именно затова председателят на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков (ГЕРБ-СДС) попита във фейсбук: "Дали единственият компетентен орган - дирекция "Управление на водите" и Басейновата дирекция (в случая "Черноморски район") не си е затворил очите при одобряването и приемането на Подробния устройствен план преди 20 години? С който план се е допуснало застрояването на речното корито и се е заложила "цъкаща бомба"... Всички очакваме честен отговор на този въпрос". Според него е очевидно, че има човешка грешка: "Повече от ясно е, че върху дере на река - без значение дали пълноводно, или пресъхнало, не е трябвало да се реализират инвестиционни намерения. Но нали няма спор коя е компетентната институция, в която е налична експертизата по тази тема и която участва в инвестиционния процес, като съгласува или отказва да съгласува подробните устройствени планове и инвестиционните проекти. Която може да направи експертна преценка, че тази или онази сграда, или група сгради нямат място върху терен, който попада във или е в непосредствена близост до коритото на река."

Следите от безотговорността и алчността могат да се видят навсякъде из Елените. СНИМКА: 24 ЧАСА Kметът на Община Несебър Николай Димитров и главният архитект Валентин Димов чрез видеоизявление отрекоха местната администрация да носи каквато и да е отговорност за трагедията в "Елените".

"Реших да застана с името си и да покажа фактите, защото в последните дни се изрекоха тежки твърдения (че общината си е затваряла очите и е давала разрешителни за незаконното строителство – бел. ред.). Това не е вярно", заяви кметът Николай Димитров. Той бе категоричен, че са спазени всички законови процедури, изразявайки готовност да предостави цялата документация на компетентните органи. Димитров посочи още, че всички строителни документи се проверяват от съответните органи и "няма как да се подпише нещо и да се заметат нещата".

Градоначалникът се оплака, че още през 2017 г. администрацията е сезирала РИОСВ заради незаконното сметище над "Елените" и въпреки издадените два акта за по 15 хил. и два по 1500 лв., въпреки че експертите му са пътували до Пловдив, за да издирват фирмата, там служителите отказали да приемат актовете.

"Обжалвани са, в съда се отменя заповедта на кмета, по този начин са отменени всичките ни актове на две инстанции – посочи още Димитров. - Тези депа съществуват горе и те са една от причините." Според него другата е огромната урбанизирана територия. “Негреско” е един от хотелите, които са построени върху реката, и е одобрен от общината. СНИМКА: "24 ЧАСА"

Главният архитект на Несебър Валентин Димов допълни, че с решение на Министерския съвет №316 от 31 август 1974 г. е определена площ от близо 980 декара горски фонд и около 400 декара земеделски земи за ваканционното селище. След 1989 г. те са деактувани в полза на "Ваканционно селище Елените" АД и преминават в работническо-мениджърското дружество.

"Към урбанизираната територия от около 240 декара са добавени и близо 1000 декара гори", отбеляза още архитектът. Така от 2003 г. всичко това е частна собственост и правомощията на община Несебър са строго ограничени. Година по-късно оттам възразяват срещу кадастъра, но съдът отхвърля и тази жалба.

"Това дава яснота зa пътя, който се чува, че е общински и че е трябвало да го почистим, но той никога не е бил общински, има бариера", обясни още архитектът. Според него с влизането на Закона за устройство на територията главният архитект не може да одобри и една телефонна кабина, тъй като оценката се прави от консултантска фирма, лицензирана от МРРБ. Или с експертиза на експертен съвет. Той е категоричен, че всички разрешения за строеж са издавани по този начин.

Нещо повече, от 2008 до 2013 г. проектите освен от консултантска фирма са разглеждани и от разширен експертен съвет с представители на всички институции, на РИОСВ, архитекти, инженер-конструктори, пожарна, полиция и т.н. Така изглежда курортът Елените от дрон - долу вдясно се намира автентичното финландско селище с 4 реда малки къщи, строено през 80-те години. Всичко друго е застроявано от 2000 г. насам.

Според архитекта всички тези експерти в отделните специалности се подписват и носят отговорността за спазване на закона.

"Надзорната фирма отбелязва какво е извършено и обектът се въвежда, а общината издава документ, който има удостоверителен характер - проверяваме дали няма отклонение", стана ясно от думите на кмета на Несебър и главния архитект.

"Освен надзора има и авторски надзор, тъй като проектантите отиват на обекта и се подписват, че всичко е така, както трябва – посочи Димитров. - Повече няма да мълчим, не сме изкупителни жертви на фейсбук герои, които не са запознати с нормативната база."

"24 часа" опита да събере повече информация по заплетения казус, отнел живота на четирима души, свързвайки се с един от областните управители по "царско" време - Стефан Корадов. Той обясни, че не си спомня през него да са минавали за подпис документи, свързани с Елените. Другият, който може да е имал отношение - Кирил Козаров, не си вдигна телефона. Останалите двама губернатори по времето на СДС - Христин Петков и Васил Камберов, вече не са между живите.

Прокурор прекратил преписка срещу строежа в дерето

Регионалният министър Иван Иванов е разпоредил проверка на ДНСК и първите резултати от нея посочвали, че одобряването на подробните устройствени планове (ПУП) и техните актуализации, които позволяват застрояване на дерето, е направено от местния общински съвет в периода 1997-2008 г. Оттам нататък общината няма какво друго да прави, освен да издава разрешения за строеж, след като това се води за урбанизирана територия. Стига този, който иска строежа, да е изпълнил техническите и законовите изисквания.

По закон МРРБ издава разрешения за строителство само за пътна и железопътна инфраструктура, язовири, енергийни централи и заводи от определена площ нагоре, т.е. за строежите от първа до трета категория. Един хотел, колкото и да е голям, попада в четвърта до шеста категория, а за тях разрешенията за строеж и за въвеждане в експлоатация се издават от общините.

Единственият начин навремето да се спре утвърждаването на този ПУП е било местната басейнова дирекция, в случая Черноморската, да възрази срещу него с мотива, че това е водосборният басейн на река.

Само че няма следи да е направено.

Проверката на ДНСК е установила още, че липсва документация за корекция на речното корито - нещо, което често се прави, когато една река пречи за нещо. Липсвала и строителната документация за хотел "Негреско", който е построен върху реката, както и за аквапарк "Атлантида".

"Всички тези данни ще продължат да бъдат изследвани и при нужда ще се предоставят на разследващите органи, които провеждат проверки на място.

Те могат да проведат необходимите действия и да започнат процедура по обезсилване на тези разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация. Съответно тези сгради може да бъдат обявени за незаконно строителство", посочи още Иванов.

Министърът на регионалното развитие информира още, че е възложил на Агенцията по геодезия и кадастър и на ДНСК да проверят дали и други речни корита по нашите курорти не са застроявани.

От Басейнова дирекция "Черноморски район" твърдят, че не са съгласували строителството на сгради в коритото на река Дращела в Елените.

Това става ясно от доклада им в МОСВ по повод проверката, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов след наводнението в "Елените".

От провеждания от 2013 г. до момента мониторинг за физико-химично състояние на р. Дращела през годините се откроява ясна тенденция за пресъхване на реката в летните месеци на годината. Това е наложило мониторингът да се изпълнява в зимните и пролетните месеци. Река Дращела е ляв приток на р. Козлука, като се влива в нея преди навлизането в курорта "Елените".

Според доклада на басейновата дирекция още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратената по компетентност до община Несебър, РДНСК - Бургас, Районна прокуратура - Бургас, и областния управител на Бургас за установяване на законността. С резолюция на Районната прокуратура – Несебър, обаче преписката е прекратена.

По отношение на контролната дейност в дирекцията са постъпили два сигнала за река Дращела при ваканционно селище "Елените", по които са извършени проверки.

Елените се разминали и със свлачище

ДИМЧО РАЙКОВ

Кадри от апокалипсиса в курорта Елените

Вилно селище "Еленете" се е разминало с още по-голяма трагедия, но не на косъм, а заради далновидни решения на държавата през 80-те години на миналия век, когато е строено ваканционното селище. При проектирането и изграждането на курорта тогавашната власт е знаела какви са рисковете за него и се е постарала максимално да вземе необходимите превантивни мерки, за да не допусне бедствено положение като сегашното с 4 жертви.

Освен че не разрешава строителството върху реката, сега сухо дере, държавата през 80-те е изградила и голяма подпорна стена с височина 2 метра над ваканционното селище, за да го предпази от свлачището в определен рисков участък. Това разкри пред "24 часа" бившият генерален директор на Слънчев бряг Яни Николов. Именно по негово време се строи ВС "Елените", като тогавашният курортен комплекс Слънчев бряг" тегли заем от 100 млн. лв.

"Представяте ли си какво щеше да стане, ако водните маси бяха активирали свлачищни процеси над Елените. Жертвите щяха да са много повече" коментират специалисти.

Презастрояването, и то върху коритото на реката, е основната причина за бедствието, категорични са експерти.

Върху дерето без каквато и да е негова корекция е построен хотел "Негреско", който отстои на 1 км от плажа на ваканционното селище. Според експерти именно той се оказва една от фаталните прегради на водната вълна отгоре, която я превръща в страховитата стихия, помитаща всичко по пътя си към морето.

По пътя на вълната попада и аквапарк "Атлантида", който също е вдигнат върху реката, за която Яни Николов потвърждава, че я е имало през 80-те. Сега атракционът е в руини след потопа.