Как Израел промени редакционната политика на "Ал Джазира"

Има чувствителни смени в ръководството на новинарския канал, очаква се да тръгне и негова еврейска версия

“Наводнението ни задави”, казва един от журналистите на “Ал Джазира” в Катар след обявените промени в чувствителни административни и редакционни позиции, за които журналистите от медията шепнат, без да са ясни подробностите.

“Хамас” нарече “Потопът Ал Акса” атаката си срещу Израел на 7 октомври 2023 г. “Големият потоп” предизвика война в Газа, която се разпространи в Ливан, Иран и Йемен, докато на 9 септември израелски ракети достигнаха самата Доха, където се намират седалището на “Ал Джазира” и централата на “Хамас”. В трите седмици след израелската атака Доха беше заета с ръководенето на международно движение за осъждането ѝ и преодоляване на последиците от нея. Но в централата на “Ал Джазира” и в многобройните ѝ офиси по целия свят журналистите са заети с друг въпрос: Какво се случва в самата телевизия? И защо?

Американската Al Hurra разговаря с редица кореспонденти и редактори на "Ал Джазира" от различни административни и редакционни нива, които поискаха имената и длъжностите им да не бъдат споменавани поради деликатността на темата.

Дългата ръка на Катар

От стартирането си през 1996 г. “Ал Джазира” е повече от просто новинарски канал. Тя е амбициозен стратегически проект, който позволява на Катар да заобикаля всички традиционни дипломатически канали и да проникне в медийния пейзаж със способността си да се насочва към много режими и да налага своята политика на арабските медии.

От основаването на “Ал Джазира” вървят конфликти и войни, водени от ислямистки терористични организации, които се простират на широка географска площ от Филипините на изток до Мали на запад и от Сомалия на юг до Чечня на север. “Ал Джазира” намери във всичко това уникална възможност. Каналът показа отвореност към тези ислямистки организации. Публикува изключителни интервюта и промоционални материали за тези организации, което никой друг канал не направи.

Тази стратегия постави Катар в уникално положение. Това е страна, която е домакин на най-голямата американска военна база в Близкия изток, но и се радва на редки взаимоотношения с организации, които светът класифицира като терористични или избягва да се ангажира с тях. Катар изгради международната си репутация и влияние, използвайки тази многопластова стратегия, която не би била възможна без “Ал Джазира”.

Но какво се случи след 7 октомври, за да се промени уравнението?

На 23 юни ирански ракети удариха Доха. Около два месеца и половина по-късно Израел също удари Доха. Играта на “меката сила” вече не беше безплатна.

Безопасно разстояние

Ариел Адамони, изследовател в Института за стратегия и сигурност в Йерусалим, казва, че от самото си създаване Ал Джазира е “в услуга на външната политика на Катар”. В интервю за Al-Hurra обаче той уточни: “Като спазва дистанция. Дистанция при назначаване, дистанция при целите и дистанция при репортажите.”

В продължение на три десетилетия Катар използваше “чадъра” на “Ал Джазира” като претекст да се дистанцира от редакционната линия на канала, като твърдеше, че това, което излиза по “Ал Джазира”, не е задължително одобрено от Катар. Днес тази “дистанция” изглежда напълно изчезнала с назначението на шейх Насер бин Файсал ал Тани, член на управляващото семейство и преди това един от ръководителите в катарското външно министерство. Той ще ръководи медията, като наследява алжиреца Мустафа Соуак, който изпълняваше длъжността от лятото на 2023 г., но преразглеждане на управлението на мрежата ускори прекратяването на мандата му.

Адамони коментира: „Това ще създаде затруднения на Катар да се дистанцира."

Новият генерален директор пое по различен път чрез поредица от назначения с ясни последствия. Катарският журналист Ахмед ал Яфеи е назначен за изпълнителен директор на каналите, след като беше директор на новинарския канал “Ал Джазира” от 2018 г. Шейх Абдула бин Хамад бин Тамер ал Тани вече е заместник-директор на английския канал “Ал Джазира”. Палестинецът Асиф Хамиди, бивш директор на новините, бе повишен в генерален мениджър на новинарския канал. Хамиди започва кариерата си в официалната радиостанция на Палестинската автономия, традиционен съперник на “Хамас”.

Една от незабавните и най-съществени промени бе по-строгият контрол върху рубриката с мнения, която преди това се приемаше като център за остра критика към Израел. Израелският “Маарив” цитира източници от канала, като съобщи, че секцията ще бъде подложена на “по-пряка и строга цензура”, и отбеляза, че мненията в мрежата “отсега нататък ще бъдат формулирани с по-голяма прецизност и пряк контрол”.

Тази промяна е и част от явното желание да се неутрализира радикалната роля на Движението на мюсюлманските братя в редакционната политика, тъй като това е необходимо решение за успокояване на регионалните напрежения и за умиротворяване на Вашингтон и Израел, както обяснява Адамони.

Според различни анализатори и наблюдатели "Ал Джазира" в последните години е под тотален контрол на мюсюлмански братя и голяма част от ключовите журналисти и редакции са членове на тази спорна организация. Египетският журналист Ахмед Арафа разкрива, че през 2003 г. повече от 50% от служителите на канала са принадлежали към Мюсюлманското братство, а влиянието на групата нараствало с всеки изминал ден в рамките на управляващия режим и при формирането на медийния пейзаж на канала.

В интервю, проведено от канадския канал CBC с Ал Ансти, бившия изпълнителен директор на "Ал Джазира Америка", за случая, в който е бил изправен пред дилемата как да достигне до различни демографски групи с различните канали на медията, той определя това като „нормална практика". Казва: „Стана ми ясно, че тези различни демографски групи са в сърцевината на „Хамелеон", която е "Ал Джазира".

Добавя, че когато се е съгласил за работата като ръководител на бюрото на английската "Ал Джазира" в Кайро през септември 2013 г., взема решението си въз основа на добрата репутация на канала, която се основава на независимост и почтеност в начинанието. "Мрежата многократно отбеляза, че нашата журналистическа работа няма да се руши или изкривява със сигурност от друг канал на "Ал Джазира". Очаквах мрежата да спази този ангажимент, но тя не го направи.

Бързо се досетих, че клоновете на "Ал Джазира" използват напълно различни подходи за събиране и вземане на решения относно новините. Английската "Ал Джазира" представя истинските новини, докато други канали действат като мрежи, посветени на публикуването на Мюсюлманското братство. Както призна един бивш журналист от Ал Джазира: „В Египет ние станахме говорители на президентския дворец" от името на групата."

В доклад на Вашингтонския институт от 2015 г. служители на "Ал Джазира" се оплакват от липсата на почтеност на канала и от насърчаването на ислямската идеология. Трябва да се отбележи, че бившият генерален директор на "Ал Джазира" между 2006 и 2011 г. - Уадах Ханфар, който наскоро основа новия арабски новинарски сайт Huffington Post Arabic в сътрудничество с Ариана Хъфингтън, беше описан на уебсайта на Мюсюлманското братство през 2007 г. като „един от подчертаните лидери в офиса на "Хамас" в Судан".

Същата година Хафез ал Мирази, директор на бюрото на "Ал Джазира" във Вашингтон, подава оставка в знак на протест срещу „ислямизирането" на телевизията и заявява: "От първия ден на мандата на Уадах Ханфар като генерален директор на канала настъпи радикална промяна, особено след като Ханфар лично решаваше подбора на лицата, които да работят като негови помощници, като избираше хора с твърдолинейни ислямисти".

През 2012 г. Актам Сулейман, директор на бюрото на "Ал Джазира" на арабски език в Берлин, който е заемал тази длъжност в продължение на десет години, подава оставка в знак на протест срещу влиянието, което държавата Катар упражнява върху канала. Тогава казва: "Жалко е да имаш впечатлението, че вече не си журналист, а просто куче пазач, което реагира на свирката на господаря си, когато той нарежда да атакуваш тази или онази страна... Катарският владетел винаги има последната дума."

Отразяване на войната в Газа

През последните три седмици екранът на “Ал Джазира” вече не е посветен почти изцяло на новини от Газа. Появиха се и други теми и процеси, както и нови анализатори, които са известни с висока експертиза и обективност вместо пропагандатори на “Хамас” и подобни групи.

Катарски политически наблюдатели също се появиха ясно в медията, след като каналът беше доминиран от коментатори, близки до Мюсюлманското братство или склонни към популистка реторика. Това доведе до някои подигравки по адрес на “Ал Джазира”, когато един от тях излезе например с твърдението, че “Хамас” успешно експлоатира маслиновите насаждения в Газа, за да се изправи срещу Израел. Коментаторите отговориха, че единствената гора в Газа е гора от бетон!

Изглежда, че Al Arabi Tv, която също се излъчва от Катар, публикува видео от бригадите Al Qassam на 28 септември. "Ал Джазира" беше каналът, който публикува този тип съдържание, произведено от военната мрежа на движението.

В статия в Bloomberg Ели Лейк заявява, че арабската служба на "Ал Джазира" не е отговаряла на стандартите за журналистика и професионализъм през последните години. На първо място, мрежата години наред излъчва седмично токшоу, водено от Юсуф ал Карадави, духовник, свързан с Мюсюлманските братя. Ал Карадави използва тази медийна платформа, за да твърди, че ислямското право оправдава актовете на насилие и тероризъм срещу израелци и американски войници.

Американски военни лидери, като пенсионирания генерал Рикардо Санчес, заявяват, че репортерите на "Ал Джазира" изглежда са имали предварителна информация за терористичните атаки, преди те да се случат. Мохамед Фахми, бил журналист в арабската версия на канала, твърди, че чрез проучванията си е разбрал, че на журналистите на "Ал Джазира" е било дадено указание да не наричат терористичната организация "Ал Кайда" в Сирия - "Джабхат ал Нусра", терористична организация.

Мохамед Фахми казва: „Когато започнах да се срещам с някои членове на Мюсюлманското братство и техните симпатизанти, те ми казаха конкретно, че записват фалшиви протести и ги продават на "Ал Джазира" за излъчване и че имат добри отношения с "Ал Джазира" и някои египетски медийни продуцентски компании, свързани с катарския канал."

Ярък пример за координацията между "Ал Джазира" и египетското Мюсюлманско братство е известният протест в Рабаа, организиран от членове на групата и нейни симпатизанти през лятото на 2013 г. След свалянето от президентския пост на Мохамед Морси, член на забранената египетска група, Тамер Ал Месхаал, журналист от Газа, който работи за "Ал Джазира" в Катар, стана известен с публикуването на ексклузивни кадри, заснети вътре в тунелите, заедно с интервюта и записи на бойци от "Хамас".

От няколко дни "Ал Джазира" изобщо не излъчва такива видеоматериали.

В светлината на динамиката между Тел Авив и Вашингтон Катар чувства необходимостта да следи отблизо канала си, за да не подкопават посланията му целите на държавата, казва израелският експерт по катарските въпроси Адамони. Информирани източници твърдят, че едно от условията на Нетаняху да се извини на емира на Катар за атаката, която целеше ликвидирането на лидерите на “Хамас”, беше точно политиката на “Ал Джазира” срещу Израел и настояването на израелския премиер да има радикална промяна в реториката срещу страната му. Това искане беше подкрепено и от Тръмп, който добави реториката срещу САЩ и Запада.

“Това бележи края на една ера, която позволява на Катар да провежда смела и независима външна политика и да започне период, който изисква по-прагматичен и предпазлив подход, като защитата на държавата се превръща в най-значимата тема в новата “Ал Джазира”, добавя той.

Еврейски канал

Според Адамони “Ал Джазира” планира да стартира еврейска версия на телевизионния канал, насочена към израелската аудитория. Тази информация не е потвърдена от ръководството на медията. Нейни журналисти обаче смятат, че вероятно ще има допълнителни промени. Те твърдят, че мрежата страда от вътрешен упадък и че промените са насочени към контролиране на редакционната работа и премахване на най-слабо влиятелните отдели и най-малко квалифицираните журналисти.

“Свободата на словото трябва да бъде придружена от отговорност”, заявява по този повод Ричард Бърчъл от Центъра за проучване и консултации. Той добавя, че “сега не е възможно да се злоупотребява със свободата, за да се подбужда към убийства, насилие и тероризъм”. Затова осъжда позицията на европейските страни спрямо “Ал Джазира”, която според него подбужда към насилие и омраза. Отбелязва, че Канада е единствената страна, която е заявила, че “Ал Джазира” не може да функционира свободно на канадска територия поради насаждането на насилие.

“Позволяваме ли на медиите да продължават да подстрекават към убийства и насилие и да заплашват мира и сигурността в Близкия изток и света, без да носят отговорност за това?”, пита още Бърчъл.