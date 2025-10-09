ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испания разби мрежа за трафик на кокаин, конфискув...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21460090 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 9 октомври: МВР хвана фентанил, който може да убие София, Пловдив, Варна и Бургас

2396

Само в "24 часа" на 9 октомври четете:

  • Огромна грешка ще е да се премахва плоският данък. Намалете го на 9%! - анализ на Николай Василев
  • Подсъдим бивш шеф на ДАИ – от подкуп "живо агне" до 400 хил. лева в гардероб
  • ДБ и ПП сме в конфедеративен режим – всеки си има фокус - интервю с Божидар Божанов
  • Служебен министър в МВР отива на съд заради договора за новите лични карти

Вижте първите страници на "24 часа" от 9 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)