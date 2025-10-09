България пред Австрия като държава, добра за пенсиониране (Графика)

България е на 36-о място сред 80 страни по света като държава с добри условия за пенсиониране с бал 52,41. Това показват данни от глобално проучване сред 126 000 души и анализ на повече от 80 държави по 11 ключови категории, които включват здравеопазване, стандарт и цена на живот, климат и възможности за лесно пребиваване на CEOWORLD magazine.

С близки до нашите резултати, но след нас са Панама, Австрия, Камбоджа и Коста Рика. От лидера в класацията - Нова Зеландия, ни делят близо 20 точки. Второто място е за Люксембург, а третото - за Швейцария. В челната десетка още са Канада, Австралия, Испания, Португалия, Малта, Франция и Тайланд.