ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос стартира с изключителен първи опит на 173 к...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21460149 www.24chasa.bg

България пред Австрия като държава, добра за пенсиониране (Графика)

4500

България е на 36-о място сред 80 страни по света като държава с добри условия за пенсиониране с бал 52,41. Това показват данни от глобално проучване сред 126 000 души и анализ на повече от 80 държави по 11 ключови категории, които включват здравеопазване, стандарт и цена на живот, климат и възможности за лесно пребиваване на CEOWORLD magazine.
   С близки до нашите резултати, но след нас са Панама, Австрия, Камбоджа и Коста Рика. От лидера в класацията - Нова Зеландия, ни делят близо 20 точки. Второто място е за Люксембург, а третото - за Швейцария. В челната десетка още са Канада, Австралия, Испания, Португалия, Малта, Франция и Тайланд.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Анализи

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

„Без напрежение“ с Георги Милков: Семейният бизнес е инвестиция в ценности (Видео)