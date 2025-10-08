ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почивният "сладък" понеделник разпали страстите

Люта дискусия започна заради правилото, когато национален празник се пада в събота и неделя, понеделникът след тях да е също празничен. СНИМКА: Pixabay

Българинът е много чувствителен, когато някой иска да му отнеме сладък бонус. Това трябва да се има предвид край идеята да се премахне почивният понеделник, когато официален празник се пада в събота и неделя. 
    Календарът показва, че през 2025 г. въпросните "сладки" понеделници са били на 26 май и 8 септември. За тези два (или три) дни в годината вече започна люта дискусия. Едни приветстват идеята, защото "трябва да се работи повече". Други не са съгласни, защото точно в събирането на няколко почивни дни покрай националните и официални празници работещият човек получава възможност да пътува, да заведе децата си на "кратко море", докато дойде голямата лятна ваканция.
    Авторите на идеята може и да са прави с икономическите аргументи и финансовите щети за бизнеса. В тази връзка обаче работещият човек може с основание да попита защо точно в понеделник депутатите не работят и дали биха искали да дадат личен пример, като променят хубавата традиция, че това им бил денят за срещи с избирателите и да се явят в парламента още в началото на седмицата. А срещите с избирателите могат да ги насрочват в събота и неделя, нали?

Материала по темата прочетете тук.

