Защо златото и биткойнът скочиха рекордно

Златото тази седмица премина бариерата от 4000 долара за тройунция - това е единицата за тегло на благородните метали, равна на 31,1 грама. А на 5 октомври най-старата и най-известна криптовалута в света - биткойнът, достигна рекорд - за първи път надскочи 125 хил. долара, преди да отбележи лек спад.

Златото отбелязва най-голямото си поскъпване в сравнение със 70-те години, като цената му е скочила с над 50% от 1 януари насам. Биткойнът претърпя някои спадове, но като цяло стойността му се е повишила с около една трета от началото на годината.

Защо се случва това?

От 2018 година насам стойността му се е увеличила с над 300%. Фактори са войните в Украйна и тази в Ивицата Газа. Също - спирането на работата на американското правителство и митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп през април.

Въпреки това според експерти зад настоящия скок на цената на златото стои нещо повече от съмненията за бъдещето на американската икономика или дори на световната икономика. Няколко анализатори акцентират върху ръст в търсенето на борсово търгувани фондове (ETF), обезпечени със злато. Златото отдавна се купува от централните банки по целия свят, но новото търсене на ETF подхранва днешното покачване. Последните данни от Американската комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC) показват, че хеджфондовете притежават рекордни запаси от злато на стойност 73 млрд. долара.

Какво ще стане с биткойна?

Рекордното покачване на биткойна през тази година до голяма степен се дължи на преизбирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ и подкрепата му за криптовалутите, което допринася за увеличаване на търсенето и доверието в сектора. Криптовалутата става все по-предпочитана като алтернатива на други инвестиции, като например американския долар. Очакваните намаления на лихвените проценти също привличат инвеститорите да поемат по-големи рискове с този актив.

Биткойнът се засилва и на фона на несигурността около американската икономика след спирането на работата на правителството - това повишава търсенето.

Друг фактор е обстоятелството, че октомври исторически е един от най-силните месеци за криптовалутата - цената е падала само два пъти през този месец от 2013 г. насам. Много наблюдатели смятат, че златото и биткойнът ще продължат да поскъпват, като се очакват нови значителни пробиви.

(От "Дойче веле", със съкращения)