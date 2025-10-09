И моите 5 квачи по темата с предложенията на ИТН за личния живот.

Това предложение не е обмислено, да не кажа вредно.

Какво искаме - министър или съдия, който бие жена си и децата си, спи със секретарката и още две подчинени, друса се редовно и инвестира рушветите в хотели в чужбина? Всичко това може да мине за личен живот.

Или искаме прокурор, съдия, началник на Ген. щаб на армията, директор на училище и детска градина, полицейски комисар или разследващ полицай, които са минали през психиатрични клиники? И лечението е личен живот?

Който иска неприкосновеност на личния живот да си го пази сам, да не става публично интересна личност. Ако пък иска да работи на ползу роду, да влиза в Парламента, да се показва по телевизията и да дава акъл за разни работи - да бъде внимателен какви ги върши извън работно време. Ще бъде разпознаваем.

Личността не може да бъде разделяна на служебно поведение от 08:00 до 17:00 и удовлетворяване на нагони, алчност, алкохолизъм в т. н. личен живот в останалото време. Подобни правила отнемат имунните сили на обществото, които се реализират с работата на медиите и прозрачността.

Клеветата и набеждаването и сега са инкриминирани. Но това е друго. Те се отнасят за несъществуващи факти. Но ако фактите са налице и някой ги е разкрил, това може да бъде от обществен интерес.

(От фейсбук)