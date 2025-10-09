ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата в Бургас подхваща строителството на ...

Безоблачните времена на утопиите и илюзиите отминаха за Европа

Огнян Минчев, политолог

СНИМКА: Pixabay

Безоблачните времена на утопиите и илюзиите отминаха за Европа. Притисната от технологичните преимущества на Америка и Китай, принудена спешно да изгражда почти от нулата на своята система за военна сигурност с лице към агресията на Кремъл от изток, Европа бързо трябва да се освободи от идеологическите луксове на зелената утопия, на имиграционния натиск и на екстремистките политики за "либерализиране" на нравите, които източват националните богатства на европейските страни и разгръщат ескалация на гражданско и политическото противопоставяне. Европа трябва бързо да се завърне към императивите на политическия и стопански реализъм.

(От фейсбук)

СНИМКА: Pixabay
