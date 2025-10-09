Политици, не бъркайте дозата: вместо ваксина срещу фейкове става отрова за свободни медии

Не е ясно как ще си вършат сериозните журналисти голяма част от работата, ако депутатите променят Наказателния кодекс и въведат затвор и високи глоби, ако тиражират неща за “личния живот”.



Формулировката е: данни за “личните, семейните, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице” без съгласието му. Така описано, то ще криминализира дори да съобщиш биографични подробности от СV-то на нов министър или депутат например.

Винаги разликата между лечението и отровата е в дозата. И тук разликата между санкционирането на жълтите медии и фалшивата информация и задушаването на свободата на словото е в дозата и формулировката на наказателната репресия. А се предлага да е такава, за каквато винаги тайно са си мечтали всички политици.

Например, след като за пореден път в четвъртък беше отложено делото срещу побоя над Слави Ангелов, дали пък няма да сме обидили единия от нападателите по повод здравословното му състояние, че му се вие свят и трябва да си лежи вкъщи точно в деня заседанието? Или пък да припомним, че една от най-известните адвокатки, която защитава биячите, си пусна годишен отпуск за предишното заседание. Вероятно си е починала добре на морето, но това също си е вид лична информация, нали?!

Етичната журналистика си има стандарти и по тях не може да разпространяваш непроверени твърдения и да си пъхаш носа в личния живот на хората. В тези случаи и сега си има предвидени наказания в закона. Но има личности на публични длъжности, за които обществото има право на повече информация. Така казват и регламентите на Европейския съюз. Не може заедно с фалшивите новини да удряш и свободното слово.

На това отгоре тези странни идеи за наказателни промени целят и всичко, което се лее в социалните мрежи. Как точно ще бъдат разкривани и наказвани нарушителите там? Не е ясно.

А най-странното е, че тази законодателна инициатива идва от партията “Има такъв народ”. Не сме забелязали в скечовете на “Шоуто на Слави” да има и грам респект към личния живот на известните - и политици, и артисти.