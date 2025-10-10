ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Есенно, но приятно, през почивните дни – до 22 гра...

Само в "24 часа" на 10 октомври: Защо променят грипната ваксина?

1976

Само в "24 часа" на 10 октомври четете:

- Защо променят грипната ваксина? Единият вирус мистериозно бил изчезнал

- Какви са възможните решения за отпадъците на столицата

- Колко работещи млади се падат на 1 пенсионер - само в 5 града не е много зле - анализ на Георги Ангелов

- Взех телефоните на децата - след дни недоволство преоткриха себе си и хората около тях. Повишиха оценките си и благодарят - интервю с учитела по български език и литература от столичното 107-о Кирил Сарандев

- Хиляди "френски безработни" съдят НОИ, съдии ту им дават по над 2000 лв. обезщетения, ту не

- Есенно, но приятно, през почивните дни – до 22 градуса

 - А в специалните страници "Докторе, кажи" четете:

Силен интерес към имунизацията против грип – има списъци на чакащи в аптеките

Ограничена подвижност на ставите – усложнение на диабета, което често остава недиагностицирано

Карциномът на дебелото черво почва без симптоми – ако се мисли за хората, държавата осигурява скрининг, казва в интервю д-р Росица Кръстева

Вижте първите страници на "24 часа" от 10 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

