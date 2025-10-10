ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сиромахов към Тошко: Вкарайте ме законно в затвора

Иво Сиромахов

2508
Тошко Йорданов е шеф на парламентарнта група на ИТН

Тошко,

Пиша ти тук, за да наруша публично закона ви за личната информация и да имате основание да ме вкарате в затвора за 1 до 6 години.

Все още не мога да повярвам, че точно вашата партийна групичка предлага тази мракобесна поправка в закона, която заплашва със затвор всеки, който пише и говори свободно. Бях останал с усещането, че през годините, в които сме работили заедно, свободата на словото е била важна за вас. Явно съм се заблуждавал.

В какво се превърнахте, откакто влязохте във властта?

Каква работа свършихте за тия няколко години, откакто сте депутати, освен да обиждате младите лекари и да се напъвате да уволнявате оркестъра на националното радио?

Какво стана с обещанията за мажоритарна избирателна система?

За електронно гласуване?

За пряк избор на главния прокурор и полицейските началници?

За намаляване на партийната субсидия на 1 лев?

За намаляване на броя на депутатите от 240 на 120?

Какво стана с клетвите ви – „никога с Борисов, никога с Пеевски"?

Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?

Не ми отговаряй.

Знам отговорите.

И ти ги знаеш.

(От фейсбук)

