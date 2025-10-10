ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дадоха на съд 47-годишен за палеж в село Гайтанци

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници

Самуил Огнянов

Вместо механично да ги съкращава, държавата да приложи повече гъвкавост, предвидимост и уважение към времето на хората

Предложението да отпаднат допълнителните почивни понеделници, когато празници се падат в събота или неделя, поставя отново на масата стар спор между бизнеса и държавата - къде минава границата между производителността и социалната грижа към работещите.

Работодателите изчислили, че всеки допълнителен почивен ден струва на икономиката около 250 млн. лева. Това не е малка сума, особено в контекста на напрегнатия бюджет. А и работодателските организации отдавна настояват да се премахне възможността Министерският съвет да размества почивни дни.

 Вижте още в завещанието на седмицата със Самуил Огнянов: 

