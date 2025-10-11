Кошер: Нобелът за Краснахоркай - дзенбудист на езика или странен избор (Обзор)

Нобеловата награда за литература за 2025 г. отиде при унгарския писател Ласло Краснахоркай. Той е отличен за “ въздействащо и визионерско творчество, което насред апокалиптичния ужас затвърждава силата на изкуството”.

Унгарският писател бе поздравен от българския му колега Георги Господинов буквално минути след като стана ясно, че е отличен с Нобел.

Ето какво написа Господинов в своя профил във фейсбук: “Поздравления за Ласло Краснахоркай, с когото миналата година бяхме финалисти за наградата на Стокхолм. Вглъбен и дълбок писател, дзенбудист на езика.

Когато се видяхме за първи път случайно преди десетина години на задния изход на Нюйоркската библиотека, бяхме колеги в различни години там, той разказа една негова среща с българи, които го спасили, отваряйки със собствен шперц колата, в която бил заключен. (Той от благодарност им поискал адреса да им прати подаръци, но те отклонили молбата, та не са били съвсем невинни, разбира се, с този шперц и опитност.) После се смяхме на близостта на две заглавия - “Меланхолия на съпротивата” и “Физика на тъгата”.

Българските издатели има да наваксват с книгите му.”

Американската писателка и критичка Сюзан Зонтаг (1933 - 2004) определя унгарския творец като “майстор на апокалипсиса”.

Има и разочаровани. Например шведската писателка Малин Першон Гиолито реагира с: “Когато бях малка, обичах всичко, свързано с Нобеловата награда за литература. Когато бях млада, тя беше моя еталон. В продължение на много години, може би след Тумас Транстрьомер (шведски поет, Нобелов лауреат) чувствам по-скоро, че академията иска да покаже на света, че е разбрала нещо, което никой друг не разбира. Дори малко по-четивните лауреати през последните години не са особено вълнуващи избори. А Боб Дилън беше забавен, но по напълно грешен начин”.