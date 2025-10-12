Васко Василев: Никой не е голям: музикантът е такъв, какъвто е бил на последния си концерт

- В София на моста на НДК бе подредена много интересна изложба със снимки от вашия живот, които са придружени с истории, разказани от вас. Кой подбра фотосите?

- Избрахме ги заедно с фотографите Добромир Иванов, Христо Русев и Костадин Кръстев - Коко. Христо пътува с мен в много държави, Добромир пък направи филма за мен и също пътувахме в Япония, Испания, Англия, беше и на коронацията на Чарлз III. Коко ме е снимал за един от първите ми албуми в България. Така че те са мои приятели, с които имам щастието да работя много години.

- Какви емоции ви носят тези кадри?

- Една от снимките ми носи носталгия например. На нея са двама от моите най-добри приятели, които вече ги няма. Развълнувах се, като видях лицата им тук, на моста, и си припомних моментите, в които сме били заедно в Япония. Има кадри с родителите ми, които, разбира се, дойдоха на откриването на изложбата, сантиментални са и запечатаните моменти от концерти, с моята учителка в Москва, от филма “Слънце на детството”... Всички снимки носят емоции.

- Бяхте в България само за няколко часа - за какво друго отделихте време освен за изложбата?

- Да се видя с родителите си, които дойдоха и да ме посрещнат на летището. Да хапна една шопска салата. (Смее се.) Нямах възможност да отделя повече време, защото всеки ден имам ангажименти. На 14 октомври пак ще бъда в София за концерта в зала “Арена 8888 София”. После веднага се връщам в Лондон, след това имам турне в Испания и Япония.

- Бяхте концертмайстор на оркестъра за коронацията на крал Чарлз III. Каква беше емоцията тогава?

- Беше прекрасно, все едно участваш в някакъв филм. Но имаше и смешен момент. Аз живея на около три минути пеша от Уестминстърското абатсво. Вечерта ни предупредиха да не пием вода или кафе, защото има само една тоалетна. А ние трябваше да сме там от 8 сутринта. И това беше една от емоциите (Смее се.)

- Давате ли си сметка колко голям музикант сте?

- Не, никой не е голям. Винаги помня, че един музикант е такъв, какъвто е бил на последния си концерт. Какъвто са го видели хората именно тогава.

- Какъв беше вашият последен концерт?

- Последният беше вчера, утре е друг...

- Успявате ли да почивате?

- Винаги съм казвал, че за мен почивката е смяната. Най-лошото е, когато правиш нещо монотонно или повтаряш. Имам късмет, че в “Ковънт Гардън” не повтаряме една опера повече от 6 пъти. Сменям страните, сменям стила на музика, групите, с които свиря, континентите, които посещавам, и това е много зареждащо.

- Какво подготвяте сега?

- Правим огромен проект за Япония, който се казва “Моята планета” и работим съвместно с няколко от най-големите техни университети. С мен ще пътуват хора от цяла Европа, включително от България. Децата от университетите ще направят дрехите за оркестъра, ще се грижат за звука на концертите, за осветлението, ще се включват във всичко, в което могат, ще има и студенти и в самия оркестър. Програмата е 1 час и включва произведения, свързани със Земята, с природата, а турнето ще бъде през март.

- Къде ще посрещнете коледните и новогодишните празници?

- На Коледа пак ще бъда в Япония, на друго турне, а на Нова година може би ще имам концерт в Полша.

- А кога остава време за семейството?

- Те идват на концертите ми.

- Къде е сега приятелката ви?

- Томо е в Лас Вегас, но се връща тези дни в Англия.

- Спортувате ли нещо?

- На снимките се вижда, че понякога играя голф, тенис, карам и ски.

ИСТОРИИ