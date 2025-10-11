Само в "24 часа" на 11 октомври: “Служебна смърт” - те са живи, но мъртви за държава и близки - съботен очерк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 11 октомври четете:

"Служебна смърт" - те са живи, но мъртви за държава и близки

Кирил Маричков възмутил дядо си с Елвис Пресли, но го зарибил с "Бийтълс"

Стефан Мавродиев: Цветана Манева щеше да се обеси пред очите ми на сцената, но колега я спаси

Голи актьори на сцената – какво е искал да каже авторът

Васко Василев: Никой не е голям: музикантът е такъв, какъвто е бил на последния си концерт

В училище я мачкали, но Кристина от "България търси талант", която реди кубчета на Рубик с две ръце, е 11-а в света по ментална аритметика

Владимир Грашнов - мъжкарят биткаджия, който знаеше първо да отнесе едната диня, а после втората, но не и двете заедно

Седенето е новото пушене - убива

С кои мазнини е най-добре да се готви

