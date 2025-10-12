"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Насилието поражда насилие, цензурата поражда цензура

Омръзна ми от антисемитскотo врещене на шумни wanna be "интелектуалци". Хора, на които не може да им се чуе гласът, когато става дума за опозиция срещу фашистки организации в Канада, България, Франция, Русия, САЩ. Абсолютна идиотщина, да блокираш показването на филм и да атакуваш фестивала CineLibri !!!

Крайните маниакални левичари са също толкова вредни, колкото и крайната десница.

Насилието поражда насилие. Цензурата поражда цензура.

И да - аз искам да видя филма " Писмо до Давид".

Както подкрепих филма " No other land" на Оскарите, и режисьора му, когато беше арестуван.

И понеже сега всички истерични бг антисемити ще ми скочат - вижте плаката на "Живот с идиот" преди да изпаднете в поредния си псевдохуманитарен тантрум.

Или вижте програмата на мои филми в Рим, предшествана от анимационни филми в подкрепа на Газа.

Вредни сте! За каузата и за мира!

F*ck Hamas! F*ck Hezbula! F*ck Netanyahu! F*ck Trump! F*ck Putin!

(От фейсбук)