ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Миротворец на ООН бе ранен от израелска граната в ...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21484800 www.24chasa.bg

Омръзна ми от антисемитскотo врещене на шумни wanna be "интелектуалци"

Теодор Ушев

2616
Теодор Ушев Снимка: Фейсбук/Theodore Ushev

Насилието поражда насилие, цензурата поражда цензура

Омръзна ми от антисемитскотo врещене на шумни wanna be "интелектуалци". Хора, на които не може да им се чуе гласът, когато става дума за опозиция срещу фашистки организации в Канада, България, Франция, Русия, САЩ. Абсолютна идиотщина, да блокираш показването на филм и да атакуваш фестивала CineLibri !!!

Крайните маниакални левичари са също толкова вредни, колкото и крайната десница.

Насилието поражда насилие. Цензурата поражда цензура.

И да - аз искам да видя филма " Писмо до Давид".
Както подкрепих филма " No other land" на Оскарите, и режисьора му, когато беше арестуван.

И понеже сега всички истерични бг антисемити ще ми скочат - вижте плаката на "Живот с идиот" преди да изпаднете в поредния си псевдохуманитарен тантрум.

Или вижте програмата на мои филми в Рим, предшествана от анимационни филми в подкрепа на Газа.

Вредни сте! За каузата и за мира!

F*ck Hamas! F*ck Hezbula! F*ck Netanyahu! F*ck Trump! F*ck Putin!

(От фейсбук)

Теодор Ушев Снимка: Фейсбук/Theodore Ushev

Омръзна ми от анти-семитскотo врещене на шумни wanna be "интелектуалци". Хора, на които не може да им се чуе гласът,...

Posted by Theodore Ushev on Saturday, October 11, 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници