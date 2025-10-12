Коментар на седмицата №3: Слави, ти направи всичко, за да живеем в кенеф! Почини си!

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №3 с близо 84 000 прочитания.

Ще направя всичко възможно, за да могат такива измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват!

Не повярвах на очите си, когато прочетох тази закана от Слави Трифонов. Още повече, че сам той твърди, че изхожда от собствения си опит. И някак си опита да оправдае групичката на Тошко за безумните промени в Наказателния кодекс, които имаха една единствена цел – да ни върнат във времената на „Работническо дело" и поднасянето на истината под формата на вицове.

Вероятно Трифонов наистина има своите поводи да се сърди на жълтата преса за много измислени сюжети от неговия живот. Но би трябвало да се сети, че сегашните български закони всъщност му дават правото да съди тези издания, което той много пъти е правил с успех. А като се сети това не е лошо да седне и да се позамисли каква е неговата роля за създаването на тази култура в България и буквалното превръщане на българското общество в кенеф.

Прекалено много дълги години Слави Трифонов и екипът му се възползваха именно от свободата на словото, за да позорят по доста груб начин публични фигури. Дали става въпрос за Петър Стоянов, за Росен Плевнелиев или Лили Иванова, те нямаха спирка пред нищо. Включително и да си измислят, да преиначават факти, да създават свой собствен свят, където истината е на сценаристите. За да стигнат до пълното си падение с песента за Лена Бориславова, за която бяха осъдени.

Вероятно Трифонов би могъл и сам да се сети, че при предложенията на тошковците за промени в Наказателния кодекс, Слави и неговата дълга телевизионна кариера биха били невъзможни. Но също така ще са невъзможни и разкриванията на много подробности от живота на политиците и редица скандали, които тръгнаха именно, защото съвестни журналисти са навързали публичната и личната информация за Иван Костов, за Сергей Станишев, за Симеон Сакскобургготски, за Бойко Борисов, за Слави Трифонов. Да, именно за Трифонов, който в продължение на години като действащ политик не изпълняваше закона и не декларираше публично имуществото си. Защото си било лична информация, щяло да има клюки. А пък всъщност точно журналистически разследвания разкриха доста любопитни подробности как зад личните тайни се криеше недотам редното финансиране на ИТН или на телевизията на Слави. Точно както такива разследвания и навързване на факти разкриха и скандала „Сапио", и скандала „Хохегер", реституцията на царските имоти, Мата Хари и какво ли още не. Без тези разкрития в момента щяхме да живеем в още по-мръсен и вонящ кенеф.

Хубаво е Трифонов да се сети и че здравето на политиците, както и техните лични връзки не са лична информация, а публична. Ако не вярва, нека провери колко пъти годишно медицинското досие на американския президент се изнася публично, да се сети за една нацапана в Белия дом рокля. Или дори защо в продължение на мноооого години в България нямаше конкуренция при продавачите на винетки.

Уважаеми Слави Трифонов, през годините ти наистина даде всичко от себе си, за да живеем в общество-кенеф. Като учеше хората от екрана, че всичко е черно или бяло, като заклеймяваше политици за размера на ушите им, като размахваше пръст от екрана, превръщайки в чалга всяка една тема от живота ни. Затова по-добре сега, почини си! Дай почивка и на Тошко, дано се сетите с какви обещания решихте да прекрачите от екрана в Народното събрание. Макар че, едва ли.