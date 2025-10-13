ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: Някои протеинови шейкове съдържат висок...

Тръмп заслужи “Нобела” и затова не го получи

Валери Найденов

Доналд Тръмп

Или защо догодина наградата трябва да се даде на Мелания 

Много правилно норвежкият Нобелов комитет не даде на Доналд Тръмп наградата за мир – защо да прекъсва полета на миротворческата му амбиция? Самият той твърди, че за 8 месеца е спрял 7 войни, без да броим примирието в Газа. Тогава за предстоящата година би трябвало да спре или да предотврати поне още поне 12. Да му се даде наградата днес, е все едно да се заколи гъската, която снася златни яйца.

Горчивият опит показва, че прибързаната награда слепи ги ражда.

През 2009 г. комитетът я връчи на Барак Обама предварително, явно заблуден от предизборното му обещание да изтегли войската от Афганистан. Но веднъж признат за миротворец, Обама развърза кучетата на войната и ги остави да нахапят общо 7 държави – Афганистан, Либия, Сирия, Ирак, Йемен, Сомалия и Пакистан. Той се оказа едва ли не най-войнственият президент в американската история, а в същото време - нобелист за мир. Получи се когнитивен дисонанс някакъв.

Американските войски напуснаха Афганистан едва през 2022 година, но президентът Байдън не получи никаква награда - може би защото Обама не върна своята. Несправедливо някак си. Но пък ако я бяха дали на Байдън, щяха да прескочат Тръмп, а той наистина заслужи “Нобела” още в първия си мандат. Оказа се първият американски президент след Джими Картър (1977 - 1981), който не превзе поне една държава или държавица като Гренада например. Всички влиятелни лобисти и медии го притискаха да превземе Иран поне, но той устоя стоически.

За да залъже собствените си ястреби в конфликта със Сирия, Тръмп въведе нов военен жанр – миротворна бомбардировка.

Първо предупреждава противника къде, кога и как, а после нанася удар в опразненото поле, така че да няма човешки жертви и хем вълкът да е сит, хем агнето да е цяло или обратното. Същия прийом приложи и сега през юли, за да прекрати 12-дневната война между Израел и Иран. За да запази лице, на Иран бе позволено да направи подобен халосен удар по американската военна база в Катар и с това сметката бе изравнена, пито - платено.

За назидание през 2020 и 2021 г. дълбоката държава импийчна Тръмп не веднъж, а цели 2 пъти. Така че той е не само герой, но и мъченик на мира. А “Нобелът” не идва и не идва.

По онова време над главата му още висеше клеветата, че е агент на Путин, така че нобеловият комитет нямаше как да го отличи – той е вечно влюбен в руските дисиденти, тъй като богатството на Алфред Нобел тръгва от Русия и секва по вина на болшевиките. Има само едно изключение - Михаил Горбачов, който също изтегли войски от Афганистан. Тогава Горби предлагаше да се премахнат изцяло ядрените оръжия, а все още младият, но вече много нашумял строителен предприемач Доналд Тръмп плащаше за реклами във вестниците в подкрепа на неговата кауза. Явно с това бе попаднал в добрия списък на Кремъл, тъй като през 1988 г., когато съветският лидер пристигна в Ню Йорк за сесията на ООН, отначало в дневния му ред имаше семейна вечеря с Тръмп в едноименния му небостъргач. Уви, вечерята се размина, но американско-руската дружба се развихри най-вече в областта на луксозните недвижими имоти.

Така че Тръмп е активист на мира вече цели 37 години.

Затова първата работа на новата нобелистка, венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, бе да му се обади и да му каже, че той заслужава наградата много повече. Да я смята за негова, тя само ще я пази. Той пък този път се оказа джентълмен и я отрупа с комплименти, но целият хор от сътрудници и съюзници нададе обидено съскане.

Дори Путин се изказа, че пренебрегвайки Тръмп, “Нобелът” вече не струва и паница леща. Така той удари с един куршум 2 геополитически заека – хем погали самочувствието на своя американски партньор, хем подкрепи в труден момент своя венецуелски съюзник, серийния президент Николас Мадуро, който отдавна чука на вратата на БРИКС.

Чука, но тя не се отваря и за това Мария Мачадо има сериозна заслуга. Миналата година тя обедини венецуелската опозиция да застане зад независимия кандидат за президент Едмундо Гонзалес. Според прозападните преброители той спечели изборите с 2:1, но Мадуро се короняса за нов 6-годишен мандат, а в резултат Бразилия се възмути и попречи на Венецуела да влезе в организацията. Тръмп, естествено, не иска да пусне Венецуела в БРИКС, обяви я за терористична държава и следователно режимът трябва да бъде свален. Свалянето му може би ще се отложи с още една година заради “Нобела”.

Мария Корина Мачадо СНИМКА: Инстаграм/mariacorinamachado
Като се замисли човек – а защо само една година?

Ако Тръмп предотвратява по 12 войни на сезон, то за 4 години би могъл да избегне цели 48 кръвопролития! Тогава вече ще настъпи Вечният мир, предложен от немския философ Имануел Кант. Както е известно, Кант е роден и живял в пруския град Кьонигсберг. Това е днешният Калининград, заради който всеки момент може да избухне третата световна война, а тя вероятно ще се окаже ядрена и може би последна.

Война може всеки момент да избухне и между Израел и Иран, Китай - Тайван, Етиопия - Еритрея, Корея и Корея, Южен Кавказ, Сахел, Индия и Пакистан, ПП и ДБ и така нататък, и така нататък, а вече дори се говори за Втора американска гражданска война.

Така че май наистина е по-добре да се изчака до 2028 г. и тогава вече Тръмп да се окичи с някакъв особен и юбилеен "Нобел" за мир, който да го постави над всички досегашни лауреати. Може да е с лаврови листа, може да е със саби, а може и да е парцел в норвежките газови находища.

Но тъй като Тръмп е нетърпелив, добре ще е междувременно да получи някакво насърчение. Например прекрасната му съпруга Мелания сега се е заела да връща отвлечените украински деца на техните родители. Неотдавна тя обяви, че работи пряко с Путин и вече е успяла да прибере 8 деца от Русия в Украйна и едно от Украйна в Русия. И това е само началото. Според украинското правителство отвлечените деца са 19 500, следователно има предостатъчно материал.

Така че догодина Мелания, а през 2028 г. – Тръмп. Като стане веднъж нобелист, Тръмп може да се пребори и за споменаване в Стария завет – това просто ще е задължително, ако помогне на Нетаняху да възстанови Храма на Соломон. Но затова вече ще му трябва трети мандат.

