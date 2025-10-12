По-надолу няма накъде

Националният отбор по футбол тотално е на дъното! Това вече никой не го крие. И ръководителите му го признават дори.

Няма и как да е иначе. Никога в модерната история на националния ни отбор представителният ни тим не е допускал 5 (пет) гола за едно полувреме, както се случи през вторите 45 мин при поражението 1:6 от Турция в събота вечерта. Още по-фрапиращото бе, че пуснахме 3 гола в рамките на 7 минути - способни на това са малцина “колоси” - Сан Марино, Лихтенщайн и тимове от тази черга, в която вече сме и ние.

По-лошо, откъм резултат, в следващите години може и да има за нас. Няма обаче да е изненада за никого. Но откъм игра едва ли. Това са ни възможностите, толкова можем. Трябва да спрем с илюзиите от преди 31 г., когато сме 4-и на световното в САЩ. Това просто няма как да се случи повече с оглед на това как вървят нещата. Нивото ни е точно там, където сме. На последното място в групата, без точка. Най-вероятно няма и да вземем.

Проблемът с родния футбол, и в частност с националния отбор, не е от вчера или от днес. От години е. Виновниците се знаят прекалено добре.

А колко сме зле, се вижда най-вече в квалификации - я за световно, я за европейско. Виж, в Лигата на нациите е друго. В нея тук-там вземаме точка или победа, но срещу отбор като нас, тези, най-слабите.

И както каза новият селекционер Александър Димитров - можем само да се учим, когато се изправяме срещу по-силни отбори. Всъщност вече всички изглеждат силни за нас, без значение дали е Грузия, Северна Македония, Косово, да не говорим за колосите. А ние имаме много да учим. Така че спокойно можем да кажем, че националите започват от първи клас. Ще е нещо като задочно обучение, защото повечето ни национали са резерви в клубовете си, а мачовете на България са едва няколко на година, точно както се събират тези, които учат по различния от стандартния начин.

И лека-полека започват да се катерят по стълбичката. Все пак от дъното, по-надолу няма.