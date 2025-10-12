Да кажем “сбогом” на стотинките - но как това да стане бързо и лесно

Ако е вярна сметката, че българските стотинки и левове в монети в обращение в момента са почти колкото 380 тира, трябва да има начин хората да се освободят от тях бързо и лесно.



И сега търговците се мръщят, когато човек иска да се разплати с много дребни монети. А какво ще стане, когато народът тръгне да се сбогува с всички монети, които е събирал, без да им обръща сериозно внимание. И как точно ще “се освободи” от тях до 1 януари 2026 г.?

В някои големи вериги има автомати, които вземат стотинките и срещу тях дават ваучери за покупка. Тези машинки обаче се броят на пръсти, а може да се помисли за такъв тип улеснение на гражданите. Подобни автомати може да се поставят на повече места, защо не и в банковите офиси, за да върви процесът лесно и бързо. Реално остават два месеца, за да се съберат българските монети в обращение. Да не ги подценяваме - според експертите те са на обща сума от 615 милиона лева.