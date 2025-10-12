ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Астрономи са заснели за първи път две черни дупки,...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21486478 www.24chasa.bg

Да кажем “сбогом” на стотинките - но как това да стане бързо и лесно

416
В сегашните български стотинки и левчета има мед, цинк и никел, които ще бъдат оползотворени от фирмата, която бъде избрана да купи претопените монети. СНИМКА: “24 ЧАСА”

 Ако е вярна сметката, че българските стотинки и левове в монети в обращение в момента са почти колкото 380 тира, трябва да има начин хората да се освободят от тях бързо и лесно.

И сега търговците се мръщят, когато човек иска да се разплати с много дребни монети. А какво ще стане, когато народът тръгне да се сбогува с всички монети, които е събирал, без да им обръща сериозно внимание. И как точно ще “се освободи” от тях до 1 януари 2026 г.?

В някои големи вериги има автомати, които вземат стотинките и срещу тях дават ваучери за покупка. Тези машинки обаче се броят на пръсти, а може да се помисли за такъв тип улеснение на гражданите. Подобни автомати може да се поставят на повече места, защо не и в банковите офиси, за да върви процесът лесно и бързо. Реално остават два месеца, за да се съберат българските монети в обращение. Да не ги подценяваме - според експертите те са на обща сума от 615 милиона лева.

В сегашните български стотинки и левчета има мед, цинк и никел, които ще бъдат оползотворени от фирмата, която бъде избрана да купи претопените монети. СНИМКА: “24 ЧАСА”

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници