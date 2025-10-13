ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Босът на "Ботев" (Пд) съди за клевета Венци Стефан...

Как Борисов утешава Тръмп за Нобела - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов.

Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

