Без лидерството на Тръмп този ден нямаше да настъпи

Кошмарът свърши! Две години и три дни — 737 дни на ужас, страдание и смърт. Днес, когато най-сетне идва краят на това изпитание, в сърцето ни както тъга, така и надежда.

Скърбим за всички израилци и палестинци, които загубиха живота си в този ад. Скърбим за родителите, които никога няма да прегърнат отново децата си; за децата, които растат в страх; за хората, чиито домове и мечти бяха унищожени.

Сега започва дългият, труден процес на изцеление. Той няма да е лесен, но трябва да успее.

Светът не може да си позволи повторение на 7 октомври. Нито един народ, нито едно дете не бива повече да живее с ужаса на терора, войната и отмъщението.

Днес е ден на надежда, на човечност и на смелост. Днес трябва ясно да се каже, че без решителното лидерство на президента на Съединените щати Доналд Тръмп, този ден нямаше да настъпи.

Нека помним уроците на страданието. Нека не позволим омразата да диктува бъдещето. Нека работим за мир. Това е дълг към всички, които вече не са между нас. Това са уроци, на които също така тежката история на свободна и демократина България ни е научила. Нека ги помним със смирение, с вяра и с постоянство.

(от "Фейсбук")