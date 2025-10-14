Само в "24 часа" на 14 октомври: 16 лв. кутия от най-евтините цигари! България против, но ЕК настоява да се вдигне акцизът

Само в "24 часа" на 14 октомври можете да прочете:
16 лв. кутия от най-евтините цигари! България против, но ЕК настоява да се вдигне акцизът
За 5 години работещите пенсионери с 53% повече
Нов тренд: остарее ли колата на ток, можем вече сами да сменим батерията с нова, двойно по-мощна
Защо Нобелът за наука отива все у белокоси учени
Плюс още страници от специалното ни приложение Smart
Интервю с председателя на БАН член-кор. Евелина Славчева
и още четива
Вижте първите страници на "24 часа" от 14 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.