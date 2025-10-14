Да вдигнем акциза? Нелегалният пазар ще е щастлив

Последните петнайсетина години България извървя един нелек път в борбата срещу контрабандната търговия с тютюневи изделия. През 2010 г. тя заемаше приблизително 37% от цялата търговия с цигари, но постепенно бе сведена до около 3-4%, което за държава на външните граници на Евросъюза си е направо постижение.

Сега обаче Еврокомисията замисля такова рязко вдигане на цигарения акциз от 2029 г., че нещата като нищо може да се върнат в изходна позиция.



Впрочем и днес в държави като Франция, Нидерландия и Италия делът на контрабандната търговия с тютюневи изделия е доста над този в България. Неслучайно се казва, че акцизната битка се води между богатите страни членки и бедните. Защото за нидерландския пазар, където тютюневите изделия по принцип са скъпи, вдигането на минималния акциз ще окаже не чак толкова съществено влияние.

Но за нас и гърците не е така. Нелегалните производители в двете държави, а и в Турция и нейните съседи на юг само това чакат - ще ни залеят с евтина продукция.

