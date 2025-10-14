Най-активните предприемачи са 35-44-годишни. Те са от поколението “плосък данък” (Графика)

Плоският данък върху доходите от 10% беше въведен в България преди 17 г. през 2008 г. Няколко поколения, или 46% от заетите през 2024 г. лица, са плащали единствено данък в размер на 10% през трудовия си живот, пише в анализ на Института за пазарна икономика.

Около 30% от наетите в държавната администрация през 2024 г. са плащали единствено 10% данък върху доходите си, откакто са заети.

В България по различни данни средната възраст на предприемачите е около 40 години, като мъжете стартират първата си компания на средна възраст 39 години, а жените – на 41 години.

Най-активната предприемаческа възрастова група в страната е между 35 и 44 години. Тоест преобладаващата част от българите, които създават нов бизнес, досега са плащали единствено 10% ставка върху доходите си.

Добре е да се знаят тези данни по няколко причини.

Първо, това са стотици хиляди хора, започнали работа, стартирали бизнеси и планирали живота си със знанието, че данъкът върху доходите в България е нисък и еднакъв за всички. Предвидимостта, сигурността и липсата на изненади е в основата на всички стопански начинания – за огромен брой хора вече друга тежест на облагането е немислима или поне трудно обяснима.

Второ, над милион и триста хиляди заети хора у нас не разглеждат подоходното облагане като наказание за успех и труд, а като необходимост за финансиране на публичния сектор, което обаче не ги възпира от полагане на повече усилия за постигане на успех. Онези, които изработват и печелят по-малко, нямат стимул да остават в тази категория. Тоест общият стимул е за повече работа и по-висок доход.

Трето, всички по-възрастни работещи в момента добре помнят времето преди плоския нисък данък и максималните ставки от 40% и дори 50% в един момент през 90-те, и едва ли биха искали връщане назад.

Поколението, което е живяло единствено в България – член на ЕС и НАТО, не знае друг данък и няма причина да узнава.