ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп обяви началото на втория етап от плана за Га...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21501505 www.24chasa.bg

Кой разжалва генерал Владимир Вазов?

Любомир Денов

3500
Генерал Владимир Вазов

Тези дни за пореден път родни медии отнеха званието на един голям българин. Един от големите столични булеварди по инерция е наречен „Владимир Вазов", а не „Генерал Владимир Вазов". Защото братът на народния поет Иван Вазов е известен именно с генералското си звание. Той е героят от Дойран, пред когото и противникът сваля знамената в знак на уважение.

Добре, булевардът е без генералското звание по инерция – години наред то е пропускано в документите на общината. Но скоро ще отвори станция на метрото с името на видния военачалник. И нейното название по инерция върви без генералското звание въпреки, че решението на Столичния общински съвет от 26 април 2018 г. сочи, че станцията се нарича именно „Генерал Владимир Вазов".

В същото решение на СОС обаче е налице един парадокс: То утвърждава, че метростанцията ще се казва „Генерал Владимир Вазов", но  булевардът над нея ще е само „Владимир Вазов". Така е написано в преамбюла на същото решение на Столичния общински съвет, цитрано по-горе: „Наименованията на 15 метростанции от третата линия на метрото в град София, представляваща метродиаметър, пресичащ града в направлението  - бул. „Владимир Вазов", централна градска част, кв. „Красно село" до жк. „Овча купел" да бъдат както следва..." В почти всички софийски справочници генерал Вазов също е разжалван.

Единият Владимир Вазов е генерал, а другият – не. Чужденец вероятно ще си помисли, че става дума за различни личности. Простено им е. Сигурно има и много българи, особено от младото поколение, които не знаят, че Владимир Вазов е един от двамата братя на народния поет Иван Вазов  с генералски чинове. Другият е генерал Георги Вазов, командвал Източния сектор на обсадата на Одрин и стигнал до военен министър на Царство България.

В същото време тези дни на същия този булевард бе издигнат паметник на генерал Владимир Вазов.

Чиновниците от общината поне този паметник да бяха забелязали! На него героят от Дойран е изобразен с военна униформа, а не с цивилна тужурка.

Генерал Владимир Вазов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници