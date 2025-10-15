Тревожни, слаби в ученето – стряскащи доклади как социалните мрежи увреждат тийнейджърите

Изследвания: Учениците, които не ги използват интензивно, са с по-високи оценки

Цяло поколение става все по-нещастно

Забрана деца под 15 г. да използват социалните мрежи - такъв дебат ще инициира просветният министър Красимир Вълчев. Той се аргументира с данните, че телефоните и продължителното стоене пред екраните имат вредно въздействие върху децата. Темата е изключително гореща по цял свят. Ето малка част от проучванията, за които съобщават авторитетни западни медии напоследък.

Младите хора са в криза, те се чувстват много тъжни, тревожни, депресирани, пише Даниел Софи в “Ел Паис”.

Той цитира статия в американското научно списание PLOS One, според която в момента няма възрастова група, която да е по-недоволна от младите хора. Те преди бяха втората най-щастлива група, а сега са единствените, чието ниво на щастие е спаднало. Най-засегнати са тийнейджърите, изобщо младите на възраст между 12 и 24 години. Проучването се основава на анкети в повече от 40 държави.

Според доклада на PLOS One нещастието сред младите хора започва да нараства рязко около 2012 г. Какво се е случило тогава, за да доведе до глобално въздействие? Една хипотеза свързва тази криза с възхода на социалните медии и смартфоните. Социологът Джонатан Хайд, автор на

“Тревожното поколение”,

обяснява, че вече има прекалено много проучвания от най-различен характер, които доказват причинно-следствената връзка между тези технологии и влошаването на психичното здраве на младите хора: “Социалните медии са съществена причина, а не само малка корелация за депресията и тревожността, а оттам и за поведението, свързано с тези разстройства”.

Хайд твърди, че проблемът не е само в тревожността или изолацията, причинени от платформи като Instagram или TikTok, а в това, че тези мрежи са променили напълно начина, по който младите хора общуват.

Ето защо, ако тийнейджър реши да напусне социалните медии, за да защити психическото си здраве, всъщност може да се почувства по-зле, защото ще бъде откъснат от социалния живот на своята възрастова група.

Хайд нарича това “ефект на мрежата и кохортата”: цяло едно поколение, затворено в система, в която всички биха се чувствали по-добре, ако се откажат от нея, но всеки, който го направи сам, в крайна сметка остава изолиран.

Според Хайд днес поколението е прекомерно защитено в реалния свят и недостатъчно във виртуалния: “Свободата на децата извън дома е все по-ограничена, докато в интернет и социалните медии

те са напълно незащитени

Той предлага достъпът до социалните медии да се отложи до 14-годишна възраст и предупреждава, че развитието на изкуствения интелект може да се окаже дори по-вредно за младите хора от самите социални мрежи”, цитира го “Ел Паис”.

“Подвижна мишена”

Националното радио на САЩ NPR съобщава за ново проучване, според което децата, които използват все повече социални медии, се представят по-слабо в тестовете за четене, речник и памет в ранната юношеска възраст в сравнение с тези, които не използват или използват малко социални медии.

“Това потвърждава много от нещата, които сме чували от училища в цялата страна, а именно, че децата изпитват големи затруднения да се концентрират и да учат както преди вероятно поради начина, по който социалните медии са променили способността им да обработват информация.

Докато повечето предишни проучвания са се фокусирали върху влиянието на използването на социалните медии върху психичното здраве на децата, от решаващо значение е да разберем как използването на социалните медии по време на учебните часове конкретно влияе върху ученето.

Трябва да се има предвид, че в момента много училища обмислят забрана на телефоните”, казва авторът на проучването педиатърът Джейсън Нагата от Университета на Калифорния в Сан Франциско.“Важно е да разберем, че децата са подвижна мишена”, обяснява Принстайн, шеф на стратегията и интеграцията в областта на психологията в Американската психологическа асоциация. “След две, три, пет години може да говорим за някои много значителни разлики между децата, които са били интензивни потребители, и тези, които не са ги използвали толкова интензивно.”

Изследването установява, че по-голямата част от децата – почти две трети – започват да използват социалните медии, преди да навършат 13 години, като средният потребител има три профила в социалните медии. Установяват се високи нива на

симптоми, подобни на зависимост,

при 10-14-годишните, свързани с използването на смартфони.

“Половината от децата, които имат смартфони, казват, че губят представа колко време прекарват с телефона си”, казва Нагата.

“Установяваме, че децата стават свръхчувствителни към харесванията, коментарите, обратната връзка и лайковете, които могат да получат от връстниците си.” Тези констатации помагат да се обяснят резултатите от новите проучвания. Напълно логично е, че ако мозъкът им се развива, за да бъде оптимизиран за дейности в социалните медии, той може да не е оптимизиран за други неща, които трябва да правят”, казва Принстайн.

Глобални ограничения

Друго изследване сред 2 милиона души в 165 държави, за което съобщава CNN, установява, че използването на смартфони от деца под 13-годишна възраст се свързва със самоубийствени мисли, по-лошо емоционално регулиране, по-ниско самочувствие и откъсване от реалността особено сред момичетата. Резултатите са толкова категорични, че изследователите призовават за глобални ограничения, за да се предотврати използването на смартфони и социални медии от деца под 13-годишна възраст.

“Това налага спешни мерки за ограничаване на достъпа на деца под 13 години до смартфони, както и по-нюансирана регулация на дигиталната среда, на която са изложени младите хора”, казва водещата авторка на проучването Тара Тиагараджан, основателка и главен учен в Sapien Labs.

Показателно в това отношение е заглавие в “Гардиън” на Емили Семър: “Като детски психиатър виждам какво причиняват смартфоните на менталното здраве на децата - ужасяващо е”.