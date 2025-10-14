“Незабавно напуснете обекта! Подава се сигнал!” С този тревожен призив, придружен от вой на сирени, кметът на район “Източен” в Пловдив Емил Русинов дава пример как може да се справи с вандалите, за да опази един току-що ремонтиран подлез. Камери показват в реално време какво се случва в подлеза - през цялото време се чува лежерна музика, но ако някой тръгне да троши и чупи, следва... воят на сирени.

Тази иновация може да изглежда странна, но така е само на пръв поглед. Защото години наред общинската собственост се руши безнаказано - къртят се лампи и изолации, подлезите потъват в грозни надписи и графити, хвърлят се боклуци, а в някои от тях бездомни хора живеят с години и също оставят след себе си камари струпани кашони и даже мебели.

В същото време общините хвърлят милиони, за да поддържат градската среда горе-долу прилично. Но милионите отиват на вятъра само след две-три седмици и после пак настава царството на вандалите. Така е в София, Пловдив, Бургас и Варна - няма пощаден голям град. Затова идеята на пловдивския районен кмет с аудиоподлеза не е за подценяване. Емил Русинов дори се е хванал на бас, че иновацията ще проработи, и засега (вече 4 дни) не го е загубил. Дано да е така и в следващите месеци. На война с вандалите - като на война. Камерите не са скъпи, но ще носят и повече сигурност на преминаващите през тях.

Повече по темата четете тук.