ПП-ДБ, вие купихте, платихте и подарихте победата на ДПС и Пеевски

Евгений Михайлов

Делян Пеевски честити победата в Пазарджик на хората си още преди излизането на окончателните резултати. Снимка: Николай Литов

Малеее... колко бранители на ПП-ДБ видях днес по телевизора.

И анализаторите, и Мирчев, Божанов, Василев, Петков ... и резидентът Радев! : "ДПС Ново начало било купило изборите, защото били първи в Пазарджик"!?

Не, драги, вие платихте рекламната кампания на ДПС. Всеки ден "Пеевски та Пеевски". Вие купихте, платихте и подарихте победата на ДПС и Пеевски!!!

Продължавайте все така!!!

Бяхте предупредени, че с това говорене , обикновените хора, не тези от вашия балон, ще разберат, че вие сте неспособни да управлявате и нищо не зависи от вас! "Всичко, във всички власти, било зависело от Пеевски"!

Продължавайте, продължавайте!!!

Аз ще седя край реката и ще ви се радвам!*

От фейсбук

*Авторът явно има предвид китайския афоризъм "Ако стоиш достатъчно дълго на брега на реката, рано или късно ще видиш по течението труповете на враговете си" , приписван на Лао Дзъ или Сун Дзъ.

