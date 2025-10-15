ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Всички вие, които тричате Насар и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си?

Иво Сиромахов

Карлос Насар

Всички вие, които сега тричате големия шампион Карлос Насар, и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си?

Само на 21 години това момче е на световния връх в професията си, а вие къде сте?

Какво постигнахте в жалкото си съществуване, освен да произвеждате телесни отпадъци?

Кои сте изобщо?

От коя дупка църкате?

Давате ли си сметка, че и с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници?

А Карлос ще свети високо над вас.

На върха.

(От фейсбук)

