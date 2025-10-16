Резултатът в Пазарджик не е представителен за страната

Не мисля, че вариант с предсрочни избори към момента е на масата, тъй като не са направени необходимите стъпки за това. А Борисов няколко пъти повтори, че няма да е този, който първи ще събори правителството. Има го и ангажимента, който са поели от управляващото мнозинство към европейските партньори за присъединяването към еврото.

Самият процес включва и такъв тип договорки и гаранции - че ще има някаква стабилност, поне докато еврото бъде въведено.

Така че вероятността за предсрочни избори поне следващите шест до девет месеца ми се струва малко вероятна.

Преформатиране, предоговаряне на коалицията, влизане на ДПС формално в управлението и т.н. - тези неща са възможни в рамките на съществуващия парламент, но моментът за това не е все още назрял.

Доколкото гледах реакцията, Борисов е ядосан, че БСП отчетоха повишаване на електората в резултат от управлението. Казаното от Борисов бе по-скоро реакция на изказвания от други хора - като Иво Мирчев.

Ясно е, че Пазарджик не е представителен за страната. В останалите социологически проучвания няма никакъв спад в подкрепата за ГЕРБ на този етап.

Но ако се окаже, че има някакви щети по места от управлението, това не значи, че трябва веднага да се излиза от него.

Борисов просто каза, че не е доволен както от партията организационно, така и от общото позициониране на ГЕРБ в управляващата коалиция и иска разговори по този въпрос.

Но за първи път чуваме той да артикулира, че е недоволен от начина, по който вървят коалиционните отношения. Не сме видели някакви скандали или търкания, каквито виждахме при управлението с ПП-ДБ. Тук нещата изглеждат доста по-урегулирани. Но това не означава, че няма скрити напрежения. Както и не означава, че ще се разпадне задължително коалицията.