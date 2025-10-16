Само в "24 часа" на 16 октомври: От затвора Брендо платил 50 хил. леи на Румъния

Само в "24 часа" на 16 октомври четете:
Три сценария: трима министри плюс Киселова аут, "лидерски" кабинет или избори по 1 март
Хората и фирмите купиха 7,2 млрд. евро за година
От затвора Брендо платил 50 хил. леи на Румъния
В сивата икономика половината заплати не са реални, а пликче хазна не пълни - интервю с д-р Цветелина Спиридонова, мениджър и собственик на лечебни заведения "Хигия"
Вижте първите страници на "24 часа" от 16 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.