ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Инфлацията вече 5,6%, въпреки че цените през септе...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21509592 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 16 октомври: От затвора Брендо платил 50 хил. леи на Румъния

2048

Само в "24 часа" на 16 октомври четете: 

Три сценария: трима министри плюс Киселова аут, "лидерски" кабинет или избори по 1 март

Хората и фирмите купиха 7,2 млрд. евро за година

От затвора Брендо платил 50 хил. леи на Румъния

В сивата икономика половината заплати не са реални, а пликче хазна не пълни - интервю с д-р Цветелина Спиридонова, мениджър и собственик на лечебни заведения "Хигия"

Вижте първите страници на "24 часа" от 16 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници