Само в "24 часа" на 16 октомври: От затвора Брендо платил 50 хил. леи на Румъния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 16 октомври четете:

Три сценария: трима министри плюс Киселова аут, "лидерски" кабинет или избори по 1 март

Хората и фирмите купиха 7,2 млрд. евро за година

От затвора Брендо платил 50 хил. леи на Румъния

В сивата икономика половината заплати не са реални, а пликче хазна не пълни - интервю с д-р Цветелина Спиридонова, мениджър и собственик на лечебни заведения "Хигия"

Вижте първите страници на "24 часа" от 16 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.