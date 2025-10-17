Само в "24 часа" на 17 октомври: Перли в боята за пешеходни пътеки ги "светват", вече се ползват за най-рисковите

Само в "24 часа" на 17 октомври четете:
Перли в боята за пешеходни пътеки ги "светват", вече се ползват за най-рисковите
Радонът е на второ място като причина за рак на белия дроб
Глад на бизнеса за пенсионери - повече работещи тук, отколкото в Германия
Брюксел планира край на цигарите с филтър и продажбата им в магазини
