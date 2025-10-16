Как се присвояват милиони от даренията за Газа

С фалшиви профили в социалните мрежи и в PayPal, включително с криптовалути, измамници крадат помощи, предназначени за бедстващите палестинци в Газа. Често пъти това не са само дребни мошеници. Какви са методите.

През юли 2025 г. 17-годишният Ахмед ал-Галбан от Газа публикува кратко видео в профила си в Инстаграм, който междувременно има над 300 хиляди последователи. В него момчето разказва как през пролетта е загубило и двата си крака и отправя моба за помощ. Призивът е поместен на платформи за дарения, като GoFundMe или Chuffed. За няколко месеца се събират няколко десетки хиляди евро от хора, които са били готови да помогнат, пише АРД.

Открадната самоличност

Но през септември видеото на Ахмед в инвалидна количка изведнъж се появява във фалшив профил в платформата Х под името „Ahmed Gaza". Профилът използва снимките и видеоклиповете на младежа и посочва сметка в PayPal за дарения. Разследване на германската обществена медия NDR установи, че зад тази акция стоят измамници, които са откраднали самоличността на Ахмед ал-Галбан. Вместо при пострадалото момче, парите са отивали при тях.

Тази измама не е изолиран случай, посочва изданието. Фалшивият акаунт е свързан с около 20 профила в платформата X, които през септември очевидно са разпространявали координирано същия призив за дарения и са давали същия PayPal акаунт. Измамниците са копирали постинги на палестинци в социалните мрежи. В два случая журналистите от NDR са получили потвърждение от истинските лица, че въпросните профили в Х са фалшиви.

От X не са отговорили на запитването на NDR, но акаунтите са били блокирани. Следите водят към група предполагаеми мошеници, които очевидно се намират в Газа. От началото на войната в Газа те са откраднали милиони чрез платформи за краудфъндинг, PayPal или криптовалути. Това са установили германските разследващи журналисти.

Семейство в Газа е дърпало конците

Разследването тръгва от мъж на име Ахмад Халед А., чиято молба за изпращане на дарения е била тиражирана от фалшивите профили. Въз основа на неговата активност в социалните медии от NDR успяват да идентифицира шест други лица, които очевидно са част от същото семейство и живеят в Газа.

Фалшивите профили са само една от схемите на предполагаемите измамници. Те се представят и за инициатори на помощни акции за палестинците от Газа. Един пример: В началото на септември Ахмад Халед А. показа във видеоклип как раздава вода с автомобил в град Деир Ал-Балах. Той носи жълта светлоотразителна жилетка с логото на неговата инициатива „Waves of Solidarity". Само ден по-късно мъж на име Мухамед Халед А. публикува в X видео от същата акция, за да събере дарения за друга инициатива, наречена „Muhammad Khaled Relief Foundation". Двете видеа показват, че мъжете са били на едно и също място по едно и също време, но са снимали така, че да не се виждат двамата заедно. Журналистите от NDR са установили няколко такива случая, в които различни членове на едно и също семейство събират дарения под различни профили.

Подозрителни трансакции с криптовалута

Чрез платформата GoFundMe Мухамад Халед А. и другите членове на семейството призовават хората да изпращат средства и в криптовалута. А това показва, че схемата не е дело на обикновени дребни престъпници, а на нещо значително по-голямо, пише по темата и обществената АРД.

В хода на разследването германските журналисти са стигнали до инициатива, наречена Bitcoin for Palestine. Тя е основана през 2023 г., тоест още преди началото на военните действия, от мъж на име Юсеф Махмуд А. – най-вероятно чичо на Мухамед Халед А. Постепенно Bitcoin for Palestine успява да си спечели името на инициатива, спасяваща човешки живот. Докато в един момент не започват да валят масово критики и съобщения за измами. Египетски предприемач пише в X, че е инвестирал два милиона долара в Bitcoin for Palestine. Оказва се обаче, че Юсеф Махмуд А. е използвал по-голямата част от парите за себе си, за да си купи коли и оръжия. Юсеф Махмуд А. отрича обвиненията. В отговор на писмено запитване той уточнява само, че е задържал десет процента от двата милиона дарения за собствени разходи и „нуждите на екипа" - трябвало да купи нова кола и оръжие за защита.

Липсват доказателства за какво са използвани набраните суми

NDR разполага с многобройни доказателства и свидетелства от инсайдер, които подкрепят предположението, че само за Bitcoin for Palestine са постъпили дарения в размер на милиони. Отделно от това по други канали семейството е събрало още около половин милион долара. Липсват обаче всякакви надеждни доказателства, че набраните средства са били използвани правомерното. Освен това няма отговор на въпроса какво налага участниците да използват подвеждащи методи, например фалшиви акаунти в X.

Този случай разкрива едно от слабите места на големите платформи за набиране на дарения, като Chuffed или GoFundMe. От началото на войната в Близкия изток само в Германия GoFundMe е провела около 12 000 дарителски кампании, набрали дарения за 32 милиона евро, предназначени за бедстващите хора в региона. Самите платформи извършват проверки, за да бъдат предотвратени измами, но те могат само едно - да установят, че получателят на дарението наистина е лице, живеещо в Газа. Предполагаемите измамници в Дейр Ал-Балах изпълняват безпроблемно това условие. А през платформата GoFundMe фондацията „Muhammad Khaled Relief Foundation" е събрала над 50 000 долара дарения от март 2024 г. насам.

Нов живот в Италия

Ахмед ал-Галбан, момчето без крака, чиято самоличност е била открадната, междувременно живее в Италия. Заедно със семейството си през лятото той е бил евакуиран от Газа с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО) и италианското правителство. Видеоклипове в канала му в Инстаграм показват първите му опити да ходи с протези на краката. А дарения той продължава да събира - за новия си живот в чужбина, се казва в публикацията на АРД.