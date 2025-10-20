Бюджетът, глупако! Забравете за избори!

Няма да коментирам позициите на Борисов и Желязков днес, няма и защо. Всичко си беше ясно още от началото. Избори не се задават, има стягане както на партийните, така и на коалиционните редици. Но иде бюджет, най-важният закон за годината, а моята прогноза е, че ще бъде почти постна пица и приемането му ще бъде тежко и тегаво.

Ще ви пусна едни думи на управителя на БНБ от интервю пред БНТ. Политически спорове всякакви, но трябва да стане безпощадно ясно кой ни докара дотук.

Ето и цитата. Димитър Радев, управител на БНБ: "Не е тайна, че бюджетът е изправен пред сериозни трудности. Генезисът на тези трудности е в политическата криза след 2020 г. и свързаното с нея разхлабване на фискалната позиция. Определено има тренд на влошаване през последните години и трябва да бъде пречупен. В този смисъл бюджетът за 2026 г. ще бъде индикатор дали има достатъчно здрав разум и политическа воля това да се направи."

Накрако казано - политическото безвремие и разточителните бюджети на Асен Василев ни обвързаха да години напред с несъразмерни харчове за пенсии и заплати.

А аз слушам с изключително внимание всяко от редките мнения на управителя на БНБ не само защото е "тежката финансова артилерия", а защото е един от най-опитните финансисти с огромен авторитет не само у нас, но и сред финансовите среди на Европа. И още - защото не е обвързан с никоя политическа сила, за разлика от Андрей Гюров и Петър Чобанов, които си бяха чисти партийни кандидатури за постовете от ПП и ДПС.

И не остана сериозен десен финансист от Николай Василев през Милен Велчев, Любо Дацов,та до Влади Горанов, които да не заклеймиха популистките бюджети на Асен Василев и сега ни предупреждават, че ако я караме така, ни чака румънският сценарий.

В този смисъл, дано да съм разбрал грешно, но останах с впечатлението, че Борисов намеква пак за "разхлабен" бюджет. Никакви такива да ги нямаме! И служители, и пенсионери, сред които съм и аз, трябва да приемат, че сме получили едни увеличения авансово и сега трябва да се кротнем. Колкото и политически това да е опасно за момента и на първо четене. Разюзданото харчене никога не е водило до добро. Ситуацията в момента е точно като пред 2009 година, когато Тройната коалиция в опит да си купи електорална подкрепа вдигна пенсиите с 20 % въпреки световната финансовата буря (!) и постната пица на Дянков беше единственото спасение, за което винаги към го поздравявал. Но този популистки ход не спаси БСП и Борисов ги помете. Ами сега - какво помогнаха лявопопулистките бюджети на ППДБ? Нищо – стоят си на старите проценти на подкрепа.

Икономиката има своите закони и никой не ги е надхитрил. Не може непрекъснато да я караме на мелодраматични репортажи само с бедни пенсионери, които едва ли не умират от глад, след като само за 5 години минималната пенсия се е повишила над 120% - от 250 през 2020 година, до над 630 през тази, но билетчетата за градския транспорт, за метрото, потребителските такси при джипито продължават да са левче и оле-мале как да ги повишим! Ами ако искате прегледът за собственото ви здраве да е на цената на половин кафе - ок, такъв и преглед ще получите. А ако продължавате да искате да кацнете на столичното летище от Испания, примерно, и да закарате себе си и дисагите си под формата на 2 големи куфара до Обеля или Горна баня за 80 евроцента, скоро едни от най-добрите метрополитени в Европа ще си стане нашенска кочина.

Не зная дали популизмът в Борисов и ГЕРБ ще вземе връх над безжалостните закони на икономиката, но зная, че един от най-големите ни успехи във финансовата сфера - балансираните бюджети - дойдоха вследствие на жестокия махмурлук и дългото отрезвяване след всепомитащата виденова криза и свръхинфлацията, когато влязохме във валутен борд.

Не ме карайте да се съмнявам, че не сме си научили урока.