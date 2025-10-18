ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И сам Слави е воин

Само в "24 часа" на 18 октомври: Луксмаксингът - съботен очерк за опасната мания за перфектния мъж

Само в "24 часа" на 18 октомври четете: 

 139 депутати се возят комфортно до избирателите, взеха им 57 нови шкоди

Мощна вълна и расте: 3/4 по света искат децата да са далеч от социалните мрежи

5 есенни якета, за да сте в крак с тенденциите

Луксмаксингът - съботен очерк за опасната мания за перфектния мъж

Трикове за справяне с есенна депресия

Нов тренд при младите: не купуват дрехи, наемат ги

Вижте първите страници на "24 часа" от 18 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!