Тръмп смекчи присъдата на бивш конгресмен, ползвал...

Конче вихрогонче - виж оживялата карикатура на Ивайло Нинов

Ивайло Нинов

Анимация карикатура на седмицата от автора на "Малкия Иванчо" Ивайло Нинов.

Всяка седмица очаквайте нова карикатура с хумористичния поглед към събитията, представен от Ивайло Нинов.

Останалите карикатури вижте тук.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Завещание на седмицата: Падайте позорно, национали, но поне скандалите ни спестете!