Истината за плана на „Хамас“ и реалните цели зад атаката срещу Израел

Нима си мислите , че ХАМАС решиха да нападнат Израел самостоятелно. Нима си мислите, че просто така са влезли, направили това, което направиха – избиха над хиляда и двеста-триста души, отвлякоха стотици заложници – и после какво? Наистина ли вярвате, че това е било тяхната крайна цел?

Не си мислете, че организация като ХАМАС, която в продължение на години успява да се разрасне, да укрепне и да овладее почти цяла Газа, е толкова глупава, че да има толкова ограничен план – просто да нахлуе, да убива и да взема заложници. Не, нещата изобщо не са такива.

Много малко хора си дават сметка, че цялата ситуация, която се разигра в Израел, е сериозен, добре обмислен, предварително планиран, финансово подкрепен и военно координиран план, и то от няколко страни, плюс ХАМАС. Този план със сигурност е бил координиран с Иран, с хутите, с Катар, а според мен –задължително и с Русия. Участвали са също „Хизбула" в Ливан и още няколко терористични организации.

На практика замисълът е бил следният:

първо Израел да бъде нападнат от ХАМАС, след което – след като Израел концентрира голяма част от силите си в сектора Газа – да бъде атакуван от север от „Хизбула". Едновременно с това Иран да изстреля хиляди ракети, хутите – своите, и още няколко страни да се включат с удари (каквото видяхме).

Всичко това е било организиран мащабен план, който Израел на практика успя да осуети и разруши. Ако този план беше успял, резултатът щеше да бъде пагубен не само за Израел, а и за цялата ситуация в Близкия изток – и не само.

Ако силите от тази „ос на злото", този арабски блок, чиято единствена цел е да унищожи Израел и да убие възможно най-много евреи, бяха успели, това щеше да бъде катастрофално за целия свят. Това щеше да даде и огромна възможност на Русия – да използва разсейването на Запада, концентрацията върху разгорената мащабна война там и да напредне много в унищожаването Украйна, да се доближи до нейното превземане

Тогава русия щеше да започне и с Европа.

Малко хора се замислят и върху друг важен факт – колко всъщност са поддръжниците на ХАМАС в сектора Газа.

След последните години на нарастване, „Хамас" увеличи числеността си почти двойно – от около 28 000 бойци до над 50 000. Всеки от тези бойци има семейство – а в Газа семействата обикновено са многодетни, с по 5–6 души. Това означава, че само чрез близките на бойците говорим за около 280–300 хиляди души, които могат да се считат за пряко свързани и лоялни към ХАМАС.

Освен тях, организацията има широка мрежа от сътрудници, работници, търговци и други хора, които активно я подкрепят в няколко отношения. По данни на разузнаването, броят им е поне 120 000 души. Ако и техните семейства се включат, това прави още около 580 000 души, които са обвързани прако и са твърди поддръжници на ХАМАС.

Когато съберем тези две групи, се получава, че най-малко около 1 милион души – тоест половината от цялото население на Газа (което е около 2 милиона) – със сигурност подкрепят ХАМАС в няколко аспекта, те са с "ХАМАСКА кръв".

Това се вижда и в данните за изборите. Ако потърсите инфо, колко гласоподаватели ще подкрепят ХАМАС днес ще видите, че дори сега, след войната и след разрушенията и погрома за който напрактика е виновен ХАМАС, процентът на подкрепа пада, но остава твърдо на около 49–50%, логично нали?!

Трябва ясно да се осъзнае едно: най-малко тези почти 50% от жителите на Газа не искат собствена държава. Те имаха тази възможност неведнъж – поне 4–5 пъти в миналото – и винаги се противопоставяха. Защо? Защото тяхната цел не е държавност, а унищожението на Израел и убийството на евреи.

Това е фиксирана идея, идеология, болест – терористично мислене, което не може да бъде променено или „нулирано". Те възпитават и децата си в тази демонична идеология, в дух на омраза и насилие.

Днес Израел победи, и със своята победа в Газа, не спечели само за своя народ. Той извоюва победа за целия свободен свят. Ако тази война се беше развила по различен начин, това щеше да бъде пагубно за всички нас. Щеше да отприщи още по-големи огнища на злото и терора.

И тук идва въпросът – как е възможно толкова много европейски лидери и други по света, да не виждат тези очевидни факти? Да не осъзнават срещу какво се изправи Израел – че на практика беше нападнат едновременно от пет, дори шест страни.

Вместо това, те се фокусират върху псевдо-хуманитарна реторика за жителите на Газа, без да осъзнават, че това е сериозна, мащабна и координирана война срещу Израел.

И още нещо, на практика ЦАХАЛ се явяват реалните защитници на онази, за жалост малка част от газанците и те днес страдат, че ги няма.

Само благодарение на военната мощ на Израел и помощта на САЩ тази заплаха беше овладяна. Европа обаче не даде нито реална, нито идеологическа подкрепа. Това е огромна грешка, защото европейските елити очевидно още не разбират, че тази война вече е пред прага на Европа – а може би дори вътре в нея.

Троянският кон на фанатизма вече е на европейска земя. И може би един ден именно Европа ще трябва да потърси помощта на САЩ и Израел, когато пламъците на това зло се разразят и тук.

(От фейсбук)