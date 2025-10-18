Наблюдаваме отново "люлеещи се" мнения по повод на поредния завой, който Доналд Тръмп взема в своята политика спрямо войната в Украйна. Както свръх надеждите, така и свръх разочарованията са излишни. Тръмп води определена политика в полза на Америка - така както той я разбира. Да се разчита, че тази политика може да бъде устойчиво в полза на когото и да било другиго е наивност. Визията за Америка, която води свободния свят през бури и битки срещу злите сили е силна пропагандна теза, за която могат да се приведат както аргументи ЗА, така и аргументи ПРОТИВ. Да не забравяме, че Америка остави половин Европа под произвола на сталинизма след края на Втората световна война. Да не забравяме, че Америка спаси половин Европа от съветския ботуш, спечелвайки Студената война. И много други примери... И в двата случая - Америка поддържаше международно поведение в свой собствен интерес - така както текущите визии за американската роля в света повеляваха в различните епохи. Тръмп не е и няма да бъде "проукраински". Нито ще бъде особено "проруски", въпреки словестните си флиртове с Путин. Той преследва някакви свои цели, а за успеха или неуспеха на действията му ще се произнесе бъдещето. Във всеки случай - пак от гл. точка на американския национален интерес, не на нечий друг.

Винаги съм поддържал гл. точка, че Украйна ще победи в тази война. Дори и в моменти на най-голямо отчаяние - голяма част от тях свързани с поведението на Тръмп. Имаше един момент, в който принципното ми разбиране, че Украйна ще победи се превърна в дълбоко и непоклатимо убеждение. След скандала в Овалния офис между Тръмп, Ванс и Зеленски фрустрацията на всички ни бе твърде голяма. Тогава четох изказванията на неколцина украинци - войници, граждани, представители на администрацията... "Няма значение какво мисли Тръмп или някой друг, гласеше едно от тях, нашата работа е да си осигурим нашата победа. Ако има помощ от някъде - добре дошла. Но победата ще си извоюваме ние, от нас зависи". Днес тази победа се кове пред очите ни. Колко време ще вземе за да я постигне Украйна - не зная... А иначе, нека Тръмп и Путин се срещат където и когато искат. Дипломатическите битки продължават. Както и битките на фронта.

(От фейсбук)