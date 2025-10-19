Срещу Пеевски се излива телевизионен потоп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес пак... за кой ли път... името на Пеевски бликаше по различните телевизии. Какво ти бликане? Шуртеше от екрана. Словесни порои се изливаха. Наводниха каналите и станаха страшни наводнения. Телевизионни реки от хейт. Или омраза на български език.

Хубаво. Разбирам защо Пеевски е толкова много ненавиждан. Защото остана последният бент пред партията на Радев. И защото никога няма да клекне на ПП-тата и ДБ-тата. Да ме прости Бойко Борисов, но за разлика от него Пеевски не търси сближаване с жълтопаветниците. А на мен ми харесва тази категорична позиция. Съдете ме Шикалкавенето вече не е на мода.

Възможно е да греша. Но така мисля и така пиша.

Всяка колаборация с Радев, Божанов, Мирчев, Атанасов и останалите ще бъде пагубна.

Пеевски го е проумял. И срещу него се излива телевизионен потоп.

Намокри също килима пред телевизора у нас.

Голяма работа...ще изсъхне. Днес грее есенно слънце.

(От Фейсбук)