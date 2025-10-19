ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пиян шофьор падна в изкоп във Видин (Видео)

Срещу Пеевски се излива телевизионен потоп

Константин Мишев, съветник на премиера Филип Димитров

Делян Пеевски Снимка: Румяна Тонева

Днес пак... за кой ли път... името на Пеевски бликаше по различните телевизии. Какво ти бликане? Шуртеше от екрана. Словесни порои се изливаха. Наводниха каналите и станаха страшни наводнения. Телевизионни реки от хейт. Или омраза на български език.

Хубаво. Разбирам защо Пеевски е толкова много ненавиждан. Защото остана последният бент пред партията на Радев. И защото никога няма да клекне на ПП-тата и ДБ-тата. Да ме прости Бойко Борисов, но за разлика от него Пеевски не търси сближаване с жълтопаветниците. А на мен ми харесва тази категорична позиция. Съдете ме Шикалкавенето вече не е на мода.

Възможно е да греша. Но така мисля и така пиша.

Всяка колаборация с Радев, Божанов, Мирчев, Атанасов и останалите ще бъде пагубна.

Пеевски го е проумял. И срещу него се излива телевизионен потоп.

Намокри също килима пред телевизора у нас.

Голяма работа...ще изсъхне. Днес грее есенно слънце.

(От Фейсбук)

Делян Пеевски

