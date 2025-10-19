Коментар на седмицата №1: Пеевски е купил световната титла на Карлос Насар. Нали... другари от ПП-ДБ

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №1 с близо 282 620 прочитания.
Пеевски е купил световната титла на Карлос Насар 🙂 Нали... другари от ПП-ДБ 🙂
Нали... другарю президент 🙂
Слагам смеещи се емотикони, но всъщност съм много сериозен. И дотам ще стигнете.
(От фейсбук)
