ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев от колегите си разбр...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/21532866 www.24chasa.bg

Коментар на седмицата №1: Пеевски е купил световната титла на Карлос Насар. Нали... другари от ПП-ДБ

Константин Мишев, съветник на премиера Филип Димитров

1984
Карлос Насар и Делян Пеевски СНИМКА: ДПС-Ново начало

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №1 с близо 282 620 прочитания.

Пеевски е купил световната титла на Карлос Насар 🙂 Нали... другари от ПП-ДБ 🙂

Нали... другарю президент 🙂

Слагам смеещи се емотикони, но всъщност съм много сериозен. И дотам ще стигнете.

(От фейсбук) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Карлос Насар и Делян Пеевски СНИМКА: ДПС-Ново начало

Пеевски е купил световната титла на Карлос Насар :) Нали... другари от ПП-ДБ :) Нали... другарю президент :) Слагам смеещи се емотикони, но всъщност съм много сериозен. И дотам ще стигнете.

Публикувахте от Konstantin Mishev в Сряда, 15 октомври 2025 г.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Лични

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

“Без напрежение” с Георги Милков: Икономическото насилие вреди на жертвите, бизнеса и цялото общество (Видео)