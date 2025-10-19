Коментар на седмицата №1: Пеевски е купил световната титла на Карлос Насар. Нали... другари от ПП-ДБ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Публикуваме отново най-четените коментари през изминаващата седмица. Този е под №1 с близо 282 620 прочитания.

Пеевски е купил световната титла на Карлос Насар 🙂 Нали... другари от ПП-ДБ 🙂

Нали... другарю президент 🙂

Слагам смеещи се емотикони, но всъщност съм много сериозен. И дотам ще стигнете.

(От фейсбук)